La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna destacó el reconocimiento que Forbes hizo a Claudia Sheinbaum, que la legisladora afirmó, redefine a México.

“Forbes destaca su victoria contundente en 2024, su papel como primera mujer presidenta de México y un perfil único en el mundo: científica y jefa de Estado”. Dolores Padierna, diputada de Morena

El pasado 10 de diciembre, la revista Forbes compartió su lista de las mujeres más poderosas a nivel mundial, en la cual, la presidenta de México se ubica en el top cinco.

Dolores Padierna destaca reconocimiento de Forbes a Sheinbaum como inspiración para las mujeres

El reconocimiento de Forbes que destaca a Claudia Sheinbaum como una de las mujeres más poderosas en el mundo subraya que es una referencia, como menciona Dolores Padierna.

En especial en un contexto adverso para las mujeres y sus derechos, para quienes el nombramiento de Claudia Sheinbaum se convierte en una inspiración, así como para las niñas.

Asimismo, Dolores Padierna resaltó que es la segunda vez que Claudia Sheinbaum se encuentra en la lista de las mujeres más influyentes del mundo, lo cual la convierte en la figura más relevante en América Latina.

Sin embargo, Dolores Padierna también menciona que la presencia de Claudia Sheinbaum en la lista de Forbes refleja la realidad política de México así como el peso del país a nivel internacional.

En especial porque el liderazgo democrático de Claudia Sheinbaum está por encima de CEO’s globales, por lo cual, Dolores Padierna señala que no sólo se trata de un logro personal, sino un hito para México.