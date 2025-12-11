La presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar “sin comentarios”, luego de que fue nombrada como la quinta mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes.

Ante el cuestionamiento sobre este reconocimiento, Claudia Sheinbaum resaltó que no tiene comentarios al respecto y recordó que su llegada a la presidencia no fue por un tema personal, sino para darle continuidad a la 4T.

“Sin comentarios...nosotros no llegamos a la presidencia por un tema personal” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se encuentra en el quinto lugar de la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo de Forbes.

Sin embargo, la presidenta resaltó que “está bien” todo lo que ponga de moda a México.

Claudia Sheinbaum: Llegamos para defender la democracia, lo demás “son opiniones de revista”

Claudia Sheinbaum aseguró que el reconocimiento de Forbes, que la coloca como la quinta mujer más poderosa, lo considera solo como “opiniones de revista” por lo que no quiso comentar más allá sobre el tema.

Asimismo, reiteró que llegó a la presidencia de México, no con aspiraciones personales, sino con la intención de darle continuidad a la 4T, así como para defender el bienestar del pueblo de quienes menos tienen.

“Llegamos a darle continuidad a la transformación y gobernar para el bienestar del Pueblo. Para seguir defendiendo la democracia y las libertades y el bienestar de los que menos tienen. Lo otro ya son opiniones de revista” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aseguró que es bienvenida cualquier cosa que ponga en el ojo internacional a México, siempre que fomente el turismo en el país.

“Todo para poner a México de moda está bien, para que vengan más visitantes” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum también fue reconocida como una de las personas más elegantes del mundo

Recientemente Claudia Sheinbaum fue incluida en la lista de las 67 personas más elegantes del mundo de 2025 por The New York Times.

De acuerdo con la lista, la presidenta de México fue incluida debido a su ropa, accesorios y corte de pelo, elegidos por su diseñadora Thelma Islas Lagunas, así como por su actitud, sus gestos y su forma de hablar.

Claudia Sheinbaum obtuvo el lugar 21 de 67 años; lugar que obtuvo, según la misma presidenta, gracias a las costureras que realizan trabajos artesanales como los bordados que usa en sus trajes.