The New York Times acaba de presentar su primera lista -que será anual- de las 67 personas mas elegantes de 2025, listado que incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su lista, The New York Times incluye personajes de series y películas, grupos musicales, cantantes, actrices y actores. Claudia Sheinbaum es la única presidenta que se reconoce aunque no es la única figura política.
The New York Times reconoce a Claudia Sheinbaum por su estilo
Creadores de la lista de las 67 personas más elegantes del 2025 de The New York Times tuvieron sus ojos puestos en Claudia Sheibaum a lo largo de su primer año como Presidenta de México.
Aunque el estilo suele transmitirse a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo también se refleja en la actitud y los gestos incluso en sus diálogos.
A la presidenta de México la reconocen por su moda indígena ya que suele combinar prendas clásicas y neutras con elementos de moda mexicana artesanal (bordados y huipiles).
Lista completa de las 67 personas más elegantes de 2025 de The New York Times
Además de Claudia Sheinbaum, la lista de las 67 personas más elegantes del 2025 de The New York Times incluye a:
- El rapero A$AP Rocky, de 37 años de edad.
- La cantante Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.
- El beisbolista Shohei Ohtani, de 31 años de edad.
- La chica del West Village, es decir, la joven neoyorquina con estilo chic.
- El actor Alexander Skarsgård, de 49 años de edad.
- La influencer Becca Bloom, de 27 años de edad.
- El tenista Carlos Alcaraz, de 22 años de edad.
- La actriz Teyana Taylor, de 34 años de edad.
- Regina Hall, de 54 años de edad.
- Chase Infiniti, de 25 años de edad.
- El músico Cameron Winter, de 23 años de edad
- La escritora Robby Hoffman, de 36 años de edad.
- Sally, el personaje de la canción “Sally, When The Wine Runs Out” de Role Model.
- Margo Banks, personaje de la serie de Netflix, Hunting Wives.
- Sophie O’Neil, personaje de la serie de Netflix, Hunting Wives.
- Bad Bunny, de 31 años de edad
- Actor Christopher Briney, de 27 años de edad.
- La actriz Lola Tung, de 23 años de edad.
- El actor Gavin Casalegno, de 26 años de edad.
- La rapera Doechii, de 27 años de edad.
- Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.
- El actor Noah Wyle, de 54 años de edad.
- Campaña de GaP con Katseye
- Manon (integrante del grupo musical Katseye)
- Sophia (integrante del grupo musical Katseye)
- Daniela (integrante del grupo musical Katseye)
- Lara (integrante del grupo musical Katseye)
- Megan (integrante del grupo musical Katseye)
- Yoonchae (integrante del grupo musical Katseye)
- El comediante Cole Escola.
- Eustace Tilley (Personaje ficticio).
- Rosalía, de 33 años de edad.
- El jugador de baloncesto, Shai Gilgeous-Alexander, de 27 años de edad.
- John ‘Jack’ Trotter, personaje de la serie ‘La era dorada’.
- La actriz Jennifer Lawrence, de 35 años de edad.
- El diseñador de modas, Matthieu Blazy, de 41 años de edad.
- La modelo Awar Odhiang.
- Smoothie en su colaboración con Erewhon
- El actor Walton Goggins, de 54 años de edad.
- El Papa León XIV
- La comediante Megan Stalter, de 36 años de edad
- El rapero André 3000, de 50 años de edad.
- Nicole Scherzinger, de 47 años de edad.
- La tía Gladys, personaje de la película de terror “Weapons”.
- La jugadora de baloncesto Paige Bueckers, de 24 años de edad
- Elijah ‘Smoke’ Moore (personaje de la serie Sinners)
- Elias ‘Stack’ Moore (personajes de la serie Sinners).
- La influencer Vivian Wilson, de 21 años de edad.
- El actor Shahrukh Khan, de 60 años de edad.
- La comediante Amelia Dimoldenberg, de 31 años de edad.
- Actor y anfitrión del podcats “Las culturistas”, Bowen Yang
- Actor y anfitrión del podcats “Las culturistas”, Matt Rogers.
- El deslumbrante labubu de Naomi Osaka.
- El rapero estadounidense, Kendrick Lamar, de 38 años de edad.
- El periodista Graydon Carter, de 76 años de edad.
- El empresario Barry Diller, de 83 años de edad.
- El restaurantero Keith McNally, de 74 años de edad.
- Cardi B, de 33 años de edad.
- El niño bailarín viral Rayyan Arkan Dikha, de 11 años de edad.
- La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, de 55 años de edad.
- Liam Gallagher, de 53 años de edad.
- Noel Gallagher, de 58 años de edad.
- Carrie Bradshaw (Personaje ficticio y protagonista de Sex and the City).
- El cantante Benson Boone, de 23 años de edad.
- Pedro Elías Garzón Delvaux, el falso detective que fue vinculado al robo del museo Louvre.
- Rumi, personaje de la caricatura ‘Cazadores de demonios del Kpop’
- El actor Timothée Chalamet, de 29 años de edad.