A través de su cuenta de X, Jorge Álvarez Máynez criticó a Isabel Díaz Ayuso luego de sus declaraciones tras su visita a México.

“El ‘peligro extremo’ de vacacionar en Cancún… que nivel de mitomanía” Jorge Álvarez Máynez

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó que la oposición haya aplaudido el discurso de Isabel Díaz Ayuso.

Jorge Álvarez Máynez critica a Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones sobre México

Jorge Álvarez Máynez criticó que a ciertos sectores de la oposición política por respaldar discursos que dañan la imagen de México, como el que dio Isabel Díaz Ayuso.

El “peligro extremo” de vacacionar en Cancún… que nivel de mitomanía.



Es increíble que una parte de la oposición haya decidido aplaudirle a este personaje, como lo hace con otros que profesan discursos de odio contra México. pic.twitter.com/aZEMvS7IsA — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 12, 2026

En su mensaje, Jorge Álvarez Máynez calificó como falso la afirmación de Isabel Díaz Ayuso sobre un supuesto riesgo extremo de visitar México.

Desmintió las alertas negativas sobre lo que sucede en México y aseguró que Isabel Díaz Ayuso solo muestra su nivel de mitomanía.

Jorge Álvarez Máynez cuestionó severamente a quienes celebran a figuras que promueven mensajes de odio contra el país bajo intereses partidistas.

Denunció la falta de patriotismo de quienes prefieren validar narrativas perjudiciales con tal de confrontar al gobierno actual.

“Es increíble que una parte de la oposición haya decidido aplaudirle a este personaje, como lo hace con otros que profesan discursos de odio contra México” Jorge Álvarez Máynez

¿Qué fue lo que dijo Isabel Díaz Ayuso sobre México?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó a México de ser un país “sumido por el narcotráfico”.

A su regreso a España, la mandataria denunció que varias regiones mexicanas están bajo el control directo del crimen organizado.

“Muchos estados mexicanos son gestionados directamente por el narco” Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso describió a México como un territorio “profundamente violento y peligroso”.

Aseguró que durante su estancia ella y su equipo vivieron una situación de “peligro extremo” y riesgo, lo que la llevó a cancelar parte de su agenda programada.

Sostuvo que desde la llegada del partido Morena al poder, se han registrado “centenares de políticos asesinados”, cifra que, según sus palabras, asciende a “más de mil” si se incluyen a otros funcionarios públicos.

Además de sus críticas al estado de México, acusó al gobierno español de Pedro Sánchez de haberla dejado “a su suerte” y de no brindarle el respaldo diplomático necesario durante su visita.

“Un representante del Estado, como soy yo, fue dejado a su suerte en un país sumido por la violencia. Nadie se puso en contacto con nosotros. Nadie preguntó absolutamente nada” Isabel Díaz Ayuso