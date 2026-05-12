Isabel Díaz Ayuso reiteró sus acusaciones en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la puso “en peligro” durante su visita a México.

De acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a esto se sumó Pedro Sánchez, presidente de España, por haberla abandonado como una representante del Estado y dejarla “a su suerte en un país sumido en el narcotráfico”.

La oposición de Isabel Díaz Ayuso señaló la incongruencia de las acusaciones contra Claudia Sheinbaum luego de que afirmara que se sentía en peligro pero permaneciera en la Riviera Maya por 4 días más después de cancelar su gira.

Pedro Sánchez: Ayuso es “profesional en crear problemas”

Ante las acusaciones sobre ponerla “en peligro” durante su viaje a México, Pedro Sánchez aseguró que no quiere “polemizar” las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, señaló que la presidenta de la Comunidad de Madrid es “profesional en crear problemas” y confrontación.

Por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez resaltó que Isabel Díaz Ayuso nunca se comunicó con la embajada de España en México para denunciar algún problema o inquietud respecto a su seguridad, ni quiso compartir su agenda.

Además, resaltó que México le ofreció la seguridad destinada a funcionarios extranjeros, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo rechazó.

Ayuso reiteró que fue abandonada por Pedro Sánchez a su suerte en un país sumido “en el narcotráfico” donde centenares de políticos han sido asesinados.

A pesar de ello, Isabel Díaz Ayuso aseguró que nadie se puso en contacto con ella a pesar de que se encontraba en “una situación de peligro extremo” en México.

Isabel Díaz Ayuso (José Méndez/ EFE)

Ayuso asegura que tiene pruebas de las amenazas de Sheinbaum a su gira por México

Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso aseguró que tiene pruebas de que Claudia Sheinbaum realizó amenazas para que no pudiera realizar su gira por México.

Esto luego de que la presidenta de México calificara su visita como “fallida”.

De acuerdo con la presidenta, Claudia Sheinbaum promovió un “boicot” a su gira, lo que la llevó a cancelar la última parte de ésta.

Isabel Díaz Ayuso aseguró que Claudia Sheinbaum amenazó a Grupo Xcaret con cerrar sus recintos si aceptaban su ingreso a los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Sin embargo, el grupo hotelero aseguró que fue su decisión pedir que se le retirara la invitación ante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que se incrementaron en su visita a México.

Ante dicha declaración, Isabel Díaz Ayuso aseguró que desconocía a qué declaraciones se refería el grupo cuando “jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario”.

Isabel Díaz Ayuso realizó varios eventos donde destacó el mestizaje en México y la presencia de Hernán Cortés como una historia de “hermandad”, sin considerar la destrucción y matanzas que significó para los pueblos originarios.