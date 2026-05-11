Claudia Sheinbaum calificó como “visita fallida” la gira de Isabel Díaz Ayuso en México, al considerar absurdo que la mandataria madrileña intentara reivindicar a Hernán Cortés.

“Esta fallida visita de Isabel (Díaz) Ayuso a México se reconoció en España y además pues muchos que no están de acuerdo con esta visión se manifestaron al respecto, incluido el presidente de España” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum subrayó el 11 de mayo de 2026 que incluso España ha reconocido las agresiones cometidas contra los pueblos originarios y criticó que Isabel Díaz Ayuso pretenda reducir la invasión a un “encuentro amistoso”.

La presidenta de México insistió en que es necesario reconocer el esclavismo, exterminio y matanzas que trajo la conquista, así como valorar la grandeza cultural de los pueblos originarios.

Sheinbaum resalta que “visita fallida” de Isabel Díaz Ayuso llegó hasta España.

Claudia Sheinbaum criticó la postura de Isabel Díaz Ayuso durante su visita a México al querer asegurar que la relación entre México y España solo fue “un encuentro amistoso”.

Asimismo, resaltó que la visita de Isabel Díaz Ayuso “sí estuvo un poco fallida”, al grado de convertirse en noticia en su propio país.

“La verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue noticia allá… lo mal que le fue en la visita que tuvo a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto luego de que legisladores de España se disculparan con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con México, por la “bochornosa” visita que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sheinbaum: Hay que reconocer el esclavismo y exterminio que trajo Hernán Cortés

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que es necesario reconocer el esclavismo y exterminio que trajo Hernán Cortés a los pueblos originarios de México.

La presidenta señaló que es equivocado pensar que México surgió con la llegada de los españoles y reiteró la necesidad de reconocer la grandes cultural del país desde los pueblos originarios.

Claudia Sheinbaum señaló que hay que darle su justo nivel de lo que fue la invasión española y “la cantidad de agresiones, esclavismo, exterminio, matanzas que hubo por parte de la llegada de los españoles a nuestro país a los pueblos originarios”.