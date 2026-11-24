El exdirector General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga recibió apoyo para continuar con su caminata que realiza hacia la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus redes sociales, el exfuncionario compartió un video en el que muestra los momentos en los que fue auxiliado por una pareja en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Cabe destacar que con el fin de exigir una indemnización al acusar un despido injustificado, Marx Arriaga inició una protesta que consiste en una caminata desde Ciudad Juárez hasta a CDMX.

Marx Arriaga (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Marx Arriaga fue auxiliado en Chihuahua durante caminata a la CDMX

El 20 de noviembre de 2026, el exdirector General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga inició una caminata desde Ciudad Juárez, Chihuahua con rumbo a la CDMX.

A 4 día de comenzar con su protesta que bautizó como “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”, el exfuncionario ya comenzó a padecer malestares físicos que han pausado su camino.

En su mensaje, Marx Arriaga señaló que una de sus rodillas y todo su cuerpo en general han comenzado a “ceder”, pero destacó que cuenta con el apoyo de algunas personas.

El gran Paulino Arreola y su esposa ven que la rodilla y el cuerpo amenazan con ceder. Me ayudan a no desistir. No permitirán que @mario_delgado se salga con la suya. Paulino es un compañero de lucha. Es Supervisor General del Sector 19 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Acompáñenlo en Políticos Tercos en Youtube. — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) November 24, 2026

Al respecto, indicó que en su paso por el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el Supervisor General del Sector 19 de la SEP, Paulino Arreola y su esposa le brindaron auxilio para continuar.

Al compartir un video que da cuenta del apoyo que le brindaron, aseveró que sus compañeros de lucha no van a permitir que el titular de la SEP, Mario Delgado se salga con la suya.

En la grabación se puede ver que el exfuncionario habría terminado desfallecido en un tramo de su caminata, por lo que quienes lo apoyaron le realizaron algunos masajes en el cuerpo.

Marx Arriaga camina a la CDMX para exigir una indemnización

El 16 de febrero de 2026, la SEP informó que Marx Arriaga dejaría el cargo de Director General de Materiales Educativos, sin embargo, el entonces funcionario se negó a abandonar el puesto.

Tras 4 días de permanecer atrincherado en su oficina, Marx Arriaga salió de ella pero con la exigencia de una indemnización justa al acusar un despido injustificado.

No obstante, la SEP ha rechazado pagar la indemnización, por lo que el inconforme inició el “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”, para exigir el pago que demanda.

Entretanto, la SEP aplazó hasta enero de 2027 su respuesta a la reclamación económica que presentó Marx Arriaga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Se debe resaltar que la SEP niega que se trate de un despido al calificarlo como un cambio administrativo en la naturaleza de la plaza, sin que hasta ahora se confirme un acuerdo.