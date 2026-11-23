La presunta indemnización de más de un millón de pesos que habría solicitado Marx Arriaga Navarro a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha causado sorpresa dentro del gobierno federal, de acuerdo con información difundida por el periodista Hernán Gómez Bruera.

En redes sociales y grupos de WhatsApp circula un documento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiente a la carpeta 685/26, en el que se registra la petición de indemnización económica de Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos a la SEP.

Marx Arriaga habría solicitado indemnización de más de un millón de pesos a la SEP (Especial)

¿Cuánto dinero habría solicitado Marx Arriaga de indemnización a la SEP?

De acuerdo con el acta de una audiencia de conciliación celebrada el 14 de abril de 2026, Marx Arriaga solicitó una liquidación conforme a la ley por un total de un millón 64 mil 251 pesos con 19 centavos.

El monto solicitado supuestamente por Marx Arriaga como indemnización a la SEP contempla:

Tres meses de pago

20 días por año trabajado

Las partes proporcionales de aguinaldo

Prima vacacional

Durante la audiencia, Marx Arriaga compareció de manera virtual, mientras que Araceli Durán González acudió presencialmente como representante de la SEP.

La funcionaria de la SEP recibió la propuesta y solicitó diferir la audiencia para reunir la información necesaria y emitir una respuesta a Marx Arriaga, por ello, el Tribunal programó una nueva cita para el 14 de mayo de 2026.

Cabe recordar que Marx Arriaga dejó la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP en febrero de 2026, después de un conflicto por su salida del cargo y desde entonces, ha denunciado públicamente que no ha recibido su liquidación.