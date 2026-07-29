La periodista Lydia Cacho calificó como una “fake news” los rumores que apuntaban a una supuesta liberación de Mario Marín.

El posicionamiento de Lydia Cacho se sumó a un comunicado oficial por parte de las autoridades federales, quienes ratificaron que las medidas cautelares de Mario Marín continúan vigentes y no han sido modificadas.

Mario Marín continúa en prisión; Lydia Cacho llama a no caer en fake news

A través de sus redes sociales, Lydia Cacho confirmó que Mario Marín continúa en prisión, calificando como “fake news” las versiones que aseguraban una presunta excarcelación para quien fuera gobernador del estado de Puebla.

La periodista y activista advirtió sobre la importancia de evitar la propagación de noticias falsas, instando a verificar la información en temas delicados como este.

Lydia Cacho califica de “fake news” la supuesta liberación de Mario Marín (Captura / IG )

Lydia Cacho reiteró que es falso cualquier versión que asegure algún cambio de medidas cautelares contra el exgobernador, por lo que se mantiene recluido en el penal de La Palma, mejor conocido como el Penal del Altiplano.

Cabe recordar que la periodista mantiene un proceso contra Marín por delitos contra los derechos humanos, y por el cual continuará en prisión.

Gabinete de Seguridad confirma que Mario Marín permanece en prisión

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Gabinete de Seguridad federal desmintió las versiones que sugerían un cambio en la condición de libertad del exgobernador Mario Marín.

Las autoridades precisaron que Mario Marín continúa recluido bajo estricta vigilancia en el Centro Federal de Readaptación Social 1, mejor conocido como el penal del Altiplano.

El posicionamiento de las autoridades surge tras rumores que sugerían la presunta excarcelación del Marín, con la finalidad de que continuara su proceso penal bajo prisión domiciliaria.

Por tanto, el Gabinete de Seguridad enfatizó que no existen disposiciones jurídicas recientes que alteren su actual estado de privación de libertad.