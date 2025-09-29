“No seas acosador”, esa frase fue parte del enfrentamiento entre en secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el periodista Marco Levario Turcott a bordo de un avión.

Ante fallas debido a la lluvia y retrasos de 5 horas en el vuelo, el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera, le preguntó a Mario Delgado qué opinaba de la situación.

El titular de la SEP dijo que se tendría que revisar y posteriormente corregir, no obstante, dijo al periodista que no le autorizaba que estuviera grabando a sus espaldas y que no le proporcionaba la entrevista que le pedía.

Mario Delgado pelea con periodista a bordo de un avión

“Eres un farsante” le reclamó el secretario de Educación Pública al periodista al decir que el vuelo duró más de cinco horas cuando debía durar poco más de una hora.

El periodista insistió en que Mario Delgado es un funcionario público e incluso aunque fue fin de semana estaba de trabajo, por lo cual le debería responder las preguntas realizadas.

Mario Delgado se molesta por entrevista improvisada en vuelo

El periodista también le preguntó por Sergio Carmona, el llamado señor de los buques, vinculado a una red de huachicol y dijo que estaba enojado por las investigaciones al respecto.

De la misma manera le preguntó por la violencia vivida este fin de semana en Tabasco.

Cabe recordar que en últimas horas las intensas lluvias generaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como desvío de vuelos y un rayo en la torre de control.

La noche del sábado en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo Madero se vivieron principalmente se vivieron las lluvias más intensas.