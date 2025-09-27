El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y el secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo, realizan una gira de trabajo que inició con la supervisión de la construcción de la Escuela Primaria ‘Lic. Tomas Garrido Canabal’ en Dos Montes, municipio de Centro.

El Gobierno del Pueblo destina este año más de 540 millones de pesos en infraestructura educativa, como parte de su compromiso de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes tabasqueños.

Javier May destaca avances en modernización educativa

El mandatario señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal permite avanzar en la modernización y transformación del sistema educativo en Tabasco.

Lo acompañaron Patricia Iparrea Sánchez, secretaria de Educación del Estado, y Daniel Casasús Ruz, secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Javier May y Mario Delgado realizaron supervisión de la construcción de la Escuela Primaria "Lic. Tomas Garrido Canabal". (Cortesía )

En el primer punto del recorrido, las autoridades supervisaron la construcción de aulas y obras complementarias en la Primaria ‘Lic. Tomas Garrido Canabal’, donde se invierten 13.8 millones de pesos.

La obra estará concluida en noviembre y se entregará totalmente equipada, beneficiando a 228 alumnos y docentes. Javier May enfatizó:

Nos llevamos el compromiso, porque lo estamos pidiendo a los contratistas, que lo hagan en el menor tiempo posible y que la obra la hagan de calidad. Los ahorros de la comunidad educativa podrán destinarse a mejorar el plantel sin preocuparse por el equipamiento Javier May

Mario Delgado destaca compromiso con la niñez y juventud mexicana

Durante la gira, Mario Delgado Carrillo reafirmó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la niñez y juventud mexicana, destacando la entrega de becas a estudiantes de primaria en todo el país.

Tenemos la beca Benito Juárez para preparatoria, la Rita Cetina para secundaria y esta misma se extenderá a todos los estudiantes de primaria, convirtiendo al programa de becas en el programa social con mayor número de beneficiarios del país Mario Delgado Carrillo

Asimismo, señaló que 1,590 centros educativos tabasqueños participan en el programa ‘La Escuela Es Nuestra’, y que por primera vez 116 bachilleratos se beneficiarán con recursos del gobierno federal, con una inversión histórica de más de 545 millones de pesos.

Progreso en la escuela ‘Lic. Tomas Garrido Canabal’

El titular de SOTOP, Daniel Casasús Ruz, explicó que la primera etapa del plantel ya cuenta con 4 aulas, servicios sanitarios, andadores y cisterna, con una inversión de 5.37 millones de pesos.

Javier May y Mario Delgado realizaron supervisión de la construcción de la Escuela Primaria "Lic. Tomas Garrido Canabal". (Cortesía )

En la segunda etapa se construyen 5 aulas adicionales, escaleras, edificio de dirección, servicio sanitario para docentes, subestación eléctrica y barda perimetral con reja de acero, manteniendo una inversión de 8.44 millones de pesos.