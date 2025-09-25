La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, colocaron la primera piedra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 295, que recibirá a 300 estudiantes y ofrecerá carreras innovadoras como nanotecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial.

CBTIS 295: Azucena Cisneros impulsa la educación en Ecatepec

El plantel se construye en Ciudad Cuauhtémoc, con el respaldo del gobierno federal y como parte de las obras del Plan Oriente Edomex, en un terreno de casi seis mil metros cuadrados con una inversión superior a 67 millones de pesos.

La alcaldesa destacó la importancia del proyecto debido a que solo el 17% de los jóvenes de Ecatepec se gradúan en una carrera universitaria y el 33% concluyen la preparatoria.

La educación es el cimiento de toda sociedad, la de un destino distinto, de una vida con oportunidades y de una juventud que se aleja de la violencia Azucena Cisneros Coss

Asimismo, recordó que la construcción del CBTIS forma parte de la estrategia de seguridad del municipio, ya que en palabras de la alcaldesa la educación y seguridad van de la mano.

Una educación con propósito: progreso y dignidad para los jóvenes de Ecatepec

El secretario de Educación, Mario Delgado, señaló que el objetivo es que ningún joven de Ecatepec se quede sin estudiar y que el plantel contribuya a vincular a los estudiantes con el Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, además de responder a las vocaciones productivas de la región.

El Estado de México conoce el sabor amargo de casi un siglo de gobiernos que confundieron el erario con su caja chica o su caja grande, que hicieron del olvido una política de Estado. La maestra Delfina gobierna ahora para restituir la dignidad que otros corruptos buscaron sepultar

Al finalizar, la alcaldesa y el secretario, acompañados de senadoras, diputados y representantes del gobierno estatal y alumnos, trasladaron la primera piedra al lugar de construcción.

Azucena Cisneros y Mario Delgado colocan la primera piedra del CBTIS 295 en Ecatepec (Cortesía )

Posteriormente, Cisneros Coss visitó la colonia Jardines de Morelos, donde escuchó las solicitudes de los vecinos sobre drenaje y baches, y giró instrucciones para que Sapase y Obras Públicas atendieran de inmediato dichas peticiones.