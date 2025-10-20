La Mesa Directiva del Senado de la República dio a conocer que se aplazó la comparecencia de Mario Delgado que estaba programada para llevarse a cabo el 21 de octubre.

Así lo informó el Senado por medio de un breve memorándum en el que destacó que fue por instrucciones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se determinó el aplazamiento.

Pero, ¿cuáles fueron las razones por las que la comparecencia de Mario Delgado no se celebrará mañana 21 de octubre? Te contamos los motivos a los que aludió la Mesa Directiva.

Mario Delgado, titular de la SEP (MOISES PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

Senado pospuso la comparecencia de Mario Delgado debido a este motivo

Como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado realizará la comparecencia de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al respecto, la Presidencia de la Mesa Directiva a cargo de la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, determinó que el funcionario federal acudiera a comparecer el martes 21 de octubre.

Sin embargo, este lunes 20 se informó que la presentación de Mario Delgado se aplazará por instrucciones del presidente de la Jucopo, el también morenita Adán Augusto López Hernández.

En el memorándum interno se detalla que los motivos por los que se decidió posponer la comparecencia del titular de la SEP, son los de la “contingencia ambiental y las fuertes lluvias en nuestro país”.

Luego de revelar los motivos, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado resaltó que la sesión se desahogará en fecha y horario posterior que aún no se define, pero se comunicará a la brevedad.

Aplazan comparecencia de Mario Delgado en el Senado (Especial)

¿Mario Delgado no puede atender comparecencia?

Por las lluvias de la primer semana de octubre, diversos estados registraron severas afectaciones que son atendidas por autoridades locales y el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de ello, la presidenta ha llevado a cabo diversas giras de trabajo para evaluar los daños y planificar las acciones que se deben poner en marcha para atender a los damnificados.

A los viajes a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí que realiza la presidenta se han sumado algunos funcionarios federales, como es el caso del titular de la SEP, Mario Delgado.

Lo anterior debido a que el secretario de Educación Pública se ha encargado de evaluar daños en infraestructura escolar y social que dejaron las lluvias en municipios y colonias.

Es debido a dicho motivo que la Mesa Directiva del Senado tomó la decisión de aplazar la comparecencia del funcionario que se llevaría a cabo el martes 21 de octubre.