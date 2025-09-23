Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el agresor del estudiante de CCH Sur, en CDMX, ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes.

A través de redes sociales, el secretario de Educación, Mario Delgado, lamentó la muerte del estudiante de CCH Sur, que fue agredido con arma blanca por otro presunto alumno del plantel.

Mario Delgado condena ataque en CCH Sur; agresor está bajo custodia

Mario Delgado condenó el violento ataque que se reportó este lunes 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El secretario Mario Delgado informó que el agresor de CCH Sur ya está bajo custodia y la SEP estará atenta a las investigaciones que se realicen en torno al caso y trabajarán en erradicar la violencia en las escuelas.

Asimismo, Mario Delgado comentó que ya se estableció comunicación con el rector Leonardo Lomelí Vanegas para dar seguimiento a los hechos de violencia de hoy, donde un alumno de CCH Sur murió.

Mario Delgado sobre agresión en CCH Sur. (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, el agresor podría ser estudiante de la UNAM y se encuentra bajo custodia de las autoridades debido a la agresión contra un alumno y un trabajador de CCH Sur.

Cabe mencionar que este plantel de la UNAM ha suspendido sus clases hasta nuevo aviso para que se realicen las investigaciones periciales correspondientes.