La Secretaría de Marina rechazó las versiones que apuntaban al inicio de las tareas de dragado en la Laguna de Cuyutlán, vinculadas a un proyecto de expansión portuaria en Colima.

Esto luego de que reportes periodísticos señalaron que desde el 21 de mayo de 2026, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo comenzó maniobras de dragado en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán sin autorizaciones ambientales.

Marina niega inicio de dragado en Laguna Cuyutlán para expansión portuaria

A través de un comunicado, la Marina negó que hayan dado inicio las maniobras de dragado en Laguna Cuyutlán, con fines de realizar un proyecto de expansión portuaria.

La institución aclaró que, hasta el momento, no se ha removido sedimento alguno dentro de la Laguna Cuyutlán, manteniendo únicamente la zona bajo vigilancia operativa.

Ante el avistamiento de diversos dispositivos pesados en las inmediaciones del vaso lacustre, la Marina enfatizó que la presencia de estos elementos no representa el comienzo formal de las excavaciones hidráulicas en el área.

No obstante, manifestaron que su presencia consiste en el desplazamiento de maquinaria pesada proveniente de la zona de San Pedrito hasta dicho punto, como parte de preparativos logísticos y operativos del proyecto portuario.

Así, la Marina subrayó que las intervenciones de dragado están estrictamente condicionadas a la recepción de los permisos legales necesarios.

La ejecución de estas obras solo iniciará cuando se cuente con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la autoridad federal competente, garantizando así el cumplimiento de la normativa ecológica vigente.

¿Qué se pretende hacer en la Laguna Cuyutlán? Obras habrían iniciado sin permisos

Reportes señalan que desde el 21 de mayo, se registró la presencia de embarcaciones pesadas en la Laguna Cuyutlán, presumiblemente como parte de las obras de dragado para el proyecto de expansión portuaria.

Dicha acción habría comenzado justo en el momento en que aún no se cuenta con el estudio de impacto ambiental necesario, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Señalamientos acusan que Asipona actúa bajo un esquema de impunidad al realizar cambios estructurales sin poseer los permisos ni haber realizado las consultas ciudadanas que exige la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para proteger el patrimonio natural.

Y es que la expansión portuaria choca directamente con las gestiones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual busca otorgar un estatus de protección a sectores vecinos de la misma Laguna Cuyutlán.

Pescadores y salineros locales advierten que la alteración del Vaso II tendrá repercusiones devastadoras en cadena sobre el resto del ecosistema, invalidando cualquier esfuerzo de conservación posterior.