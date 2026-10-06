Margarita López reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) su silencio sobre el hallazgo de los mil 600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán; asegura que llevaban la investigación.

“Trabajamos con ellos a través de una averiguación previa. Nosotros nunca vamos caminando como imbéciles por delante”. Margarita López, exdiputada

La madre buscadora y fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, señaló que siempre han trabajado con elementos de la FGR y que la Fiscalía de Michoacán no tiene injerencia.

Por lo que cuestionan la localización de los restos que se llevaron, esto en respuesta al comunicado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán que rechaza dicho hallazgo.

Margarita López reclama silencio por hallazgo de mil 600 dientes de leche en Zacapu

Margarita López cuestionó el silencio de la FGR sobre los mil 600 dientes de leche que hallaron en Zacapu durante varios años.

Margarita López reclama silencio de la FGR sobre los mil 600 dientes hallados en Zacapu (Captura de pantalla)

Añadió que esos dientes de leche fueron hallados en colaboración con la FGR, ya que las madres buscadoras son acompañadas por peritos, un antropólogo, criminalista y otras autoridades.

Resaltó que el colectivo Buscando Cuerpos ha trabajado con la FGR en los últimos 16 años, por lo que debe tener constancia de los mil 600 dientes de leche.

La madre buscadora añadió que es una averiguación previa que la FGR sí conoce, ya que se recopilaron indicios y el Ministerio Público les dio acompañamiento en el hallazgo.

Por lo que Margarita López resaltó la preocupación de las madres buscadoras por los restos que habrían sido recuperados en cubetas por la FGR tras el hallazgo.

Margarita López descarta investigación de la Fiscalía de Michoacán

Margarita López también aclaró que la Fiscalía de Michoacán no es la que lleva la investigación, ya que desde un principio notificaron a la FGR, dependencia que las acompañaba.

Explicó que su colectivo no trabaja con la Fiscalía de Michoacán, sólo se remite un oficio para solicitar la seguridad perimetral en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La madre buscadora sentenció que no trabajan con las fiscalías estatales, por lo que invitó a la dependencia de Michoacán a desmentir con una carpeta de investigación.