Mil 600 ratoncitos de plástico se sumaron a las protestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el hallazgo de los dientes de leche en Zacapu, Michoacán.

“En México, los dientes ya no están bajos las almohadas”. Margarita López, madre buscadora

De acuerdo con Margarita López, fue un grupo de jóvenes los que llevaron los 1,600 ratoncitos de plástico en el día número 26 del plantón de las madres buscadoras.

La fundadora del colectivo Buscando Cuerpos declaró que los 1,600 ratoncitos de plástico forma parte del grito de auxilio para que las autoridades atiendan la crisis de desaparecidos en México.

Protesta por hallazgo de dientes de leche en Zacapu llega a la FGR con 1,600 ratoncitos de plástico

El martes 6 de octubre, Margarita López dio a conocer que un grupo de jóvenes llevó 1,600 ratoncitos de plástico en solidaridad y protesta por los dientes de leche hallados.

Los 1,600 ratoncitos de plástico se encuentran en plena calle frente a la FGR, sobre Río Pánuco, junto con veladoras, como ofrenda para iluminar el camino de los dueños de los dientes de leche.

Tal como dio a conocer la madre buscadora, ratoncitos como los de plástico son la que deberían llevarse los dientes de leche y no terminar en una fosa clandestina como la de Zacapu.

La ofrenda y protesta en inmediaciones de la FGR incluye a su vez las siglas de auxilio SOS, que como dio a conocer la madre buscadora, son para pedir la intervención internacional.

Tras la colocación de los ratoncitos de plástico, Margarita López expresó su reclamo por el silencio de la FGR, ya que la dependencia no se ha pronunciado sobre los dientes de leche.

Protesta por dientes de leche llega a la FGR con 1,600 ratoncitos de plástico (Margarita López)

Somos Impacto exige respuestas a la FGR por los 1,600 dientes de leche hallados en Zacapu

Fue el grupo juvenil Somos Impacto quienes llevaron los 1,600 ratoncitos de plástico en protesta ante la FGR para exigir respuesta para las madres buscadoras.

Tal como declararon en sus redes sociales, la protesta por la fosa clandestina encontrada en 2023 busca acompañar a las madres buscadoras en su ya día 27 en el plantón de la FGR.

El organismo explicó a su vez que los 1,600 ratoncitos de plástico son guardas vacíos para los dientes de leche, ya que aseguran, ya no están bajo la almohada.