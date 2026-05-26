Marco Antonio Almanza Avilés niega vínculos criminales tras citatorio de la FGR

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras ser señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, Marco Antonio Almanza Avilés aseguró que “no sería testigo protegido” porque siempre se desempeñó con legalidad.

“Yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo, toda mi vida 31 años seis meses, fui policía investigador y me preparé para eso. Hice las cosas con bien todo el tiempo” Marco Antonio Almanza Avilés

Marco Antonio Almanza Avilés niega vínculos criminales y asegura que no sería testigo protegido

Marco Antonio Almanza Avilés sostiene firmemente su inocencia frente a los señalamientos del gobierno estadounidense que lo vinculan con organizaciones criminales.

🔴"Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador": Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, declaró ante la FGR.



Rechazó tener vínculos con grupos criminales.pic.twitter.com/dSmvalr6bp — Azucena Uresti (@azucenau) May 26, 2026

Aunque se mostró dispuesto a dar la cara, afirmó que no tiene por qué entregarse a las autoridades de los Estados Unidos ni tiene intención de servir como testigo protegido.

“Yo les doy la cara al que sea y donde sea. Y si hay que ir a Estados Unidos a declarar eso, vamos y aclaramos. Yo no tengo por qué ocultar nada” Marco Antonio Almanza Avilés

Sin embargo, aseguró que en caso de que las autoridades lo requieran acudirá, aunque no se entregará pues cree que lo podrían implicar sin ninguna clase de prueba.

Es por ello por lo que pidió a las autoridades estadounidenses que investiguen bien.

“Si nos llevan para allá, vamos. Pero yo no tengo por qué irme a entregar. Allá me van a aislar y van a decir, hasta que te quiebres al mansa, me van a poner un guion y van a decir esto. Yo los invito a que investiguen bien” Marco Antonio Almanza Avilés

Marco Antonio Almanza Avilés expresó su sorpresa ante las imputaciones de las autoridades estadounidenses que lo vinculan con un grupo delictivo.

Subrayó que posee una trayectoria limpia y mostró su plena confianza en que las instituciones mexicanas esclarecerán su situación.

Marco Antonio Almanza Avilés manifestó que mantiene su rutina cotidiana de forma pública y sin escoltas, demostrando que no teme a las investigaciones en curso.

Marco Antonio Almanza Avilés se encuentra tranquilo tras comparecer ante la FGR

Marco Antonio Almanza Avilés fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de las acusaciones en su contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos.

Indicó que, al enterarse de las acusaciones, envió un oficio para notificar su domicilio y recibir cualquier documentación oficial, reiterando que se siente tranquilo.

Marco Antonio Almanza Avilés se mostró confiado en que podrá aclarar la verdad pues asegura que no ha cometido ningún delito.

“Yo soy policía y les voy a decir si yo vuelvo a nacer vuelvo a ser policía porque yo nací para ser para eso; busque todo el tiempo la verdad y ahorita pido eso confío plenamente en las instituciones” Marco Antonio Almanza Avilés

Señaló que durante su carrera como investigador nunca enfrentó cuestionamientos y que incluso ha realizado viajes recientes a los Estados Unidos.

Marco Antonio Almanza Avilés destacó que los señalamientos deben sustentarse con pruebas y no únicamente con declaraciones.