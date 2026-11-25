La marcha del 25N en CDMX (Ciudad de México) comenzará alrededor de las 15:30 horas con la concentración de colectivos y manifestantes en distintos puntos.

Este miércoles 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevarán a cabo movilizaciones en todo el país.

Marcha del 25N en CDMX: Hora de inicio y punto de reunión para las movilizaciones

Este 25 de noviembre se tiene previsto comenzar la marcha del 25N en CDMX desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la colonia Tabacalera.

Desde las 15:30 horas se llamó a los contingentes y manifestantes a comenzar a congregarse en dicho punto para iniciar la movilización.

Marcha 25N en CDMX: ruta y horario del miércoles 25 de noviembre (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Otro punto de partida es el convocado por la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES de CDMX, que invitó a formar parte de su contingente a las 14:30 horas en el Monumento a la Revolución.

Por lo mismo, es posible que el horario de la marcha del 25N en CDMX pueda variar, dependiendo del contingente convocante.

Todos invitan a usar calzado y ropa cómoda, así como utilizar gorra y bloqueador, además de llevar agua por la caminata y posteriores actividades.

Marcha 25N en CDMX: ruta y horario del miércoles 25 de noviembre (PILARES)

Ruta y calles cerradas por la Marcha 25N en CDMX

El punto de partida de la Marcha del 25N en CDMX es la Glorieta de las Mujeres que Luchan para llegar a la Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo capitalino.

Por ello, la ruta y calles cerradas por la marcha del 25N en CDMX se espera que sea la siguiente:

Paseo de Reforma hasta

Avenida Juárez

Eje Central

Avenida 5 de mayo

Zócalo, desde un costado de la Catedral Metropolitana

Derivado de la ruta y calles cerradas, el transporte público sobre Paseo de la Reforma o Eje Central —como Metrobús o Trolebús— podrían presentar interrupciones o suspender su servicio.