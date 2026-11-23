Colectivos feministas convocan a una marcha contra los feminicidios y las violencias machistas en México este 25 de noviembre de 2026, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

A través de redes sociales, diferentes organizaciones feministas difundieron convocatorias para movilizarse en protesta contra los feminicidios y otras formas de violencia de género en el país, una problemática que continúa cobrando la vida de cientos de mujeres.

En la Ciudad de México (CDMX), las manifestantes se reunirán en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para participar en la movilización por el 25N, que concluirá en el Zócalo capitalino.

¿A qué hora es la marcha contra los feminicidios este 25 de noviembre en CDMX?

El colectivo feminista Coordinación 8M convocó a participar en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la convocatoria difundida, la reunión de las participantes está prevista a las 15:30 horas, mientras que la movilización comenzará a las 16:00 horas.

La marcha partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzará hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé que concluya la movilización.

¿Qué exigen en la marcha contra los feminicidios por el 25N?

La convocatoria de Coordinación 8M incluye diversas consignas contra los feminicidios, las violencias machistas y la criminalización de la protesta, así como demandas relacionadas con los derechos de las mujeres y de la comunidad trans.

Entre las exigencias y mensajes que acompañan la movilización se encuentran:

“Contra las violencias machistas”.

“Porque nos faltan ellas”.

“Porque vivas nos queremos”.

“Tipificación YA del feminicidio en grado de tentativa”.

“Porque las vidas trans importan”.

“Contra la criminalización de la protesta”.

“Por el derecho a decidir”.

“Por el abrazo del EZLN a madres buscadoras y familiares”.

“Contra el imperialismo y las ultraderechas”.

“Porque no llegamos todas”.

Convocan a marcha contra feminicidios en México este 25 de noviembre (Especial)

¿Cuántos feminicidios se registraron en México en 2026?

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026 México registró entre 518 y 520 víctimas de feminicidio.

En el mismo periodo, se contabilizaron mil 100 mujeres asesinadas bajo clasificaciones distintas al feminicidio, como homicidio doloso, lo que sumaría mil 618 mujeres víctimas de asesinatos intencionales en el país.

Tan solo en septiembre de 2026, las autoridades reportaron 72 víctimas de feminicidio a nivel nacional.

Entre las entidades que reportaron más casos de feminicidio durante 2026 se encuentran: