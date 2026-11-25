Palacio Nacional, otros edificios gubernamentales y monumentos ya fueron blindados con vallas previo a la Marcha del 25N en Ciudad de México, prevista para este miércoles.

La Marcha del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se tiene prevista este miércoles 25 de noviembre desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Además de la instalación de vallas en puntos como el Palacio de Bellas Artes, se desconoce hasta el momento otro operativo de seguridad por parte de las autoridades capitalinas.

Blindan Palacio Nacional y monumentos con vallas por la Marcha del 25N en CDMX

En varios videos compartidos en redes sociales, se observó la colocación de vallas de tres metros de altura alrededor de Palacio Nacional en el Centro Histórico previo a la marcha 25N en CDMX.

Marcha del 25N: blindan Palacio Nacional con vallas previo a las movilizaciones en CDMX (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Las vallas también abarcarían la Catedral Metropolitana, así como el Palacio de Gobierno de CDMX, para prevenir actos vandálicos, aunque se espera que la marcha sea pacífica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Obras y Servicios realizaron la instalación de las vallas durante el transcurso de este martes 24 de noviembre, a la espera de las movilizaciones.

Se espera que las vallas se extiendan sobre la calle Pino Suárez para resguardar también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la espera de la llegada de las manifestantes.

Asimismo, se vio la instalación sobre Eje Central para blindar Bellas Artes y otros edificios que estarán en la ruta de la marcha 25N:

Palacio Postal

Hemiciclo a Juárez

Monumento a la Revolución

Museo de la Memoria y Tolerancia

Los monumentos que fueron blindados también se tornarán naranja con motivo del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer.

Marcha del 25N: blindan Palacio Nacional con vallas previo a las movilizaciones en CDMX (Estrella Josento)

Ruta prevista para la Marcha del 25N en CDMX

Alrededor de las 15:30 horas comenzará la concentración de colectivos y manifestantes para la marcha del 25N en CDMX, en puntos como el Monumento a la Revolución.

A las 16:00 horas se tiene previsto que inicie la marcha del 25N desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre Paseo de la Reforma y avanzará hasta avenida Juárez.

Posteriormente marcharán sobre Eje Central, avenida 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo.