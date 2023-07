¿Marcelo Ebrard cambia de opinión? El aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena de cara a las elecciones 2024, aseguró que sigue “apoyando a AMLO y nunca he volteado bandera”.

Así lo sostuvo Marcelo Ebrard al llevar a cabo un encuentro con simpatizantes en la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur , donde dijo que nunca ha “volteado bandera”.

En ese sentido, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) dijo que tiene confianza en el método de selección de candidato para las elecciones 2024 y sigue “apoyando a AMLO”.

De esa manera, Marcelo Ebrard mostró una postura distinta a la que manifestó un día previo, cuando dijo que no podría aceptar una “chicanada” en el proceso de selección de candidato .

Al continuar con sus recorridos al participar como una de las corcholatas de Morena, Marcelo Ebrard cambió de opinión y manifestó que es leal al presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) .

Luego de que advirtió que rompería con Morena si hay una “chicanada ” en la encuesta, Marcelo Ebrard aseguró que se mantiene apoyando al presidente y nunca “ha volteado bandera”.

En ese sentido, el ex canciller destacó que a lo largo de más de 20 años, se mantenido trabajando al lado del presidente AMLO.

De la misma forma, aseguró que sigue apoyándolo hasta la fecha, y nunca ha actuado de forma oportunista o le ha faltado al movimiento que representa el presidente.

“Llevo casi 24 años que decidí apoyar a Andrés Manuel López Obrador y sigo apoyándolo hasta hoy, nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista y nunca he faltado”

Marcelo Ebrard