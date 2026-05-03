Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, negó los rumores sobre un supuesto bloqueo de la UIF a sus cuentas bancarias.

De acuerdo con reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría bloqueado una presunta cuenta de Ricardo Monreal en HSBC, señalamiento al que respondió el legislador morenista.

Ricardo Monreal rechaza intervención de la UIF en sus cuentas bancarias

Ricardo Monreal desmintió los rumores sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta bancaria personal en HSBC.

El legislador de Morena calificó como inexistentes los señalamientos en su contra, además de asegurar que no tiene ni nunca ha tenido una cuenta de banco en dicha entidad financiera.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Ricardo Monreal aseveró que durante sus funciones como servidor público, “siempre se ha conducido con legalidad y honestidad”.

Ante este hecho, Monreal instó a no permitir “calumnias” en su contra ni contra el movimiento de la 4T, las cuales acusó tendrían fines electorales con miras a dañar a Morena de cara a las próximas elecciones de 2027.

Monreal adelanta los pasos legislativos de la reforma electoral (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Señalan presunto bloqueo de la UIF a cuentas bancarias de Ricardo Monreal

Diversos reportes periodísticos, apuntaban a una presunta intervención de la UIF en los activos personales de Ricardo Monreal.

Según las acusaciones, el bloqueo a una cuenta bancaria se habría derivado de una solicitud de autoridades de Estados Unidos, generada por supuestas actividades ilícitas.

No obstante, Monreal formaría parte de una presunta lista de integrantes de la 4T inmiscuidos en la misma acción, aunque esta situación no fue confirmada hasta el momento por autoridades mexicanas.