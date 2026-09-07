Maxine Woodside, periodista de espectáculos ha caído en la tentación que causa Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México al presumir que ya tiene su toalla inspirada en él.

“Mi toalla de Harfuch… muy protegida voy a estar”, expresó muy contenta la periodista Maxine Woodside mientras mostraba su toalla con el rostro del secretario de Seguridad.

Regalo de una de las colaboradoras de Maxine Woodside en su programa de radio y televisión Todo para la Mujer, ante el anhelo de ser parte de la “fiebre Harfuch” y la insistencia de tener la prenda.

NO SE PUDO RESISTIR ¡Maxine Woodside (@maxwoodside) cayó en la fiebre por Harfuch! 🔥👀 La conductora recibe de regalo una toalla con el rostro del secretario de Seguridad y, entre risas, lanza que ahora estará “muy protegida”.#TodoParaLaMujer pic.twitter.com/htAWgxfabD — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 7, 2026

“Fiebre Harfuch” llega a todos lados, hasta Maxine Woodside tiene su toalla

Sin duda la “fiebre Harfuch” llega a todos lados, pues hasta la famosa conductora de espectáculos Maxine Woodside ya tiene su toalla.

Toalla de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad que presumió muy contenta Maxine Woodside, revelando que desde hace tiempo deseaba tener esta prenda.

Tanto que ya se la había encargado a una de sus colaboradoras en sus compras por el centro, y sumarse así Maxine Woodside a la “fiebre Harfuch”.

Pues la “fiebre Harfuch” es una de las más llamativas ante la fascinación que genera el secretario de Seguridad, pues además de ser halagado por sus trabajo en el Gobierno Federal, Omar García Harfuch es considerado uno de los hombres más guapos de México.