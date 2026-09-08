El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde en la Cámara de Senadores, Manuel Velasco, se sumó a las voces que han sugerido que Enrique Inzunza pida licencia.

“Nosotros coincidimos con la presidenta de México de que debía renunciar y pedir licencia” Manuel Velasco

Así lo señaló el legislador federal al resaltar que está de acuerdo con lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a la necesidad de que Enrique Inzunza se separe de su cargo.

En el mismo sentido, Manuel Velasco sostuvo que en el caso del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, lo más conducente sería que renunciara de forma definitiva.

Manuel Velasco también sugiere que Enrique Inzunza pida licencia

El 26 de agosto de 2026 el senador que representa al estado de Sinaloa, Enrique Inzunza, anunció su separación de la bancada de Morena al acusar una supuesta campaña de calumnias en su contra.

Lo anterior debido a que diversas figuras de peso dentro del partido, como el caso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, le sugirieron que pidiera licencia para que enfrente las investigaciones a su alrededor.

En seguimiento a los llamados que se le han lanzado a Enrique Inzunza para pedirle que se separe del cargo, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, también dijo que el senador tendría que pedir licencia.

“Coincidimos con la presidenta de México de que debía renunciar y pedir licencia, sin embargo, son decisiones propias que ellos deben de tomar” Manuel Velasco

Abordado por medios de comunicación, Manuel Velasco sostuvo que desde el Partido Verde coinciden con lo dicho por la presidenta de la República en torno a la necesidad de que haga frente a las acusaciones.

No obstante, sentenció que también se mantiene una postura de respeto para Enrique Inzuna, toda vez que señaló que se trata de una decisión propia sin que existan presiones.

El coordinador del Partido Verde; Manuel Velasco dijo que el senador morenista Enrique Inzunza y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, debían renunciar o solicitar licencia, aunque subrayó que se trató de decisiones personales. pic.twitter.com/23EM5BsHHp — Angel Gallegos (@gallegoso) September 8, 2026

Manuel Velasco también dijo que Rubén Rocha tendría que renunciar

Al sumarse a los llamados a Enrique Inzunza para que pida licencia y se separe de su cargo como senador, Manuel Velasco indicó que en el caso de Rubén Rocha la acción tendría que ser más contundente.

Sobre ello, el ex gobernador de Chiapas dijo que lo más adecuado para Rubén Rocha sería que renuncie al puesto, pero insistió en señalar que eso ya es una decisión que corresponde solo a él.

Además, Manuel Velasco se deslindó de Enrique Inzunza, pues aseguró que ni antes de que se separara de la bancada de Morena ni después de ello, existió algún tipo de relación.