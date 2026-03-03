El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett celebró su cumpleaños número 90 (cumplidos el 23 de febrero) con una celebración privada.

Sin embargo, hubo un regalo que se llevó todos los reflectores: se trata de un cuadro con su imagen que se viralizó en las redes sociales.

Este fue el regalo que se robó las miradas durante el cumpleaños 90 de Manuel Bartlett

El cumpleaños de Manuel Bartlett, exgobernador de Puebla, se celebró la tarde del sábado 28 de febrero en el fraccionamiento La Carcaña, en el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla.

Cumpleaños 90 de Manuel Bartlett: el regalo que sorprendió a todos (@EnriqueEnVivo / X)

Manuel Bartlett recibió diversos obsequios, entre los que se destacó un retrato con su imagen en el que al fondo se aprecia las iniciales de la CFE.

Esto en referencia al paso que tuvo Manuel Bartlett por la empresa productiva del Estado.

La pintura fue entregada por Carlos Meza Torres y de inmediato se viralizó en redes sociales debido al estilo.

A través de las redes sociales se viralizaron varias imágenes del cuadro de Manuel Bartlett, algunos usuarios aplaudieron el regalo mientras que otros lo criticaron.

Los memes por el cuadro de Manuel Bartlett no faltaron en las redes sociales.

Así fue la celebración del cumpleaños 90 de Manuel Bartlett

Manuel Bartlett celebró su cumpleaños rodeado de familiares, amigos y colaboradores, el evento fue organizado por el abogado Carlos Meza Viveros, uno de los hombres más cercanos a él.

A través de las redes sociales se han viralizado varias imágenes en las que se observa a varios políticos posando junto a Bartlett Díaz y otros asistentes.

La reunión se convirtió en tema de conversación por la diversidad de personajes que acudieron a la celebración del cumpleaños de Manuel Bartlett.

Manuel Bartlett es una figura central y controvertida de la política mexicana.