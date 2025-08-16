El hijo de Manuel Bartlett enfrentaría un bloqueo de cuentas, sin embargo, no es el primer escándalo de León Bartlett Álvarez y esto fue lo que pasó durante la pandemia de Covid-19.

Este sábado 16 de agosto el periodista Salvador García Soto dio a conocer en su columna Serpientes y Escaleras, del diario El Universal, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de León Bartlett Álvarez.

La razón de ello es que las autoridades de Estados Unidos habrían conseguido nuevas pruebas contra Manuel Bartlett y su presunta implicación en el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena“, aunque nada ha sido confirmado.

León Bartlett Álvarez: Supuesto bloqueo de cuentas no es su primer escándalo ya que protagonizó polémica venta durante la pandemia de Covid-19

Fue durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 que León Bartlett Álvarez se vio envuelto en un escándalo, ya que habría vendido ventiladores respiratorios con sobrecosto, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La empresa propiedad de León Bartlett Álvarez, Cyber Robotics Solutions, habría vendido 20 ventiladores a la delegación del IMSS en Hidalgo, cada uno por un precio de un millón 550 mil pesos, 31 millones en total.

Esto era hasta 85% más caro que otros proveedores, como se comparó en mayo 2020, cuando se dio a conocer el contrato con la empresa de León Bartlett Álvarez, que fue firmado el 17 de abril de dicho año.

Sin embargo, ese mismo día, el IMSS de Hidalgo había pagado 880 mil pesos a otra empresa, por un ventilador de características similares pero importado de Eslovaquia, lo que significó 670 mil pesos más en la compra a León Bartlett Álvarez.

En ese momento, León Bartlett Álvarez señaló que la investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad no había comparado realmente los precios de mercado.

Para junio de dicho año, la UIF había advertido que si se detectaba corrupción en la compra a León Bartlett Álvarez, procederían con la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

León Manuel Bartlett Álvarez (Especial)

León Bartlett Álvarez: IMSS de Hidalgo devolvió los ventiladores y defendió la compra por emergencia de Covid-19

La advertencia de la UIF a León Bartlett Álvarez se dio después de que el IMSS regresara los 20 ventiladores debido a que no cumplían las especificaciones técnicas que se habían acordado en la compra, entre ellas, tener una pantalla táctil.

El acta de rechazo de parte de la Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo fue levantada el 8 de mayo después de un revisión física, aunque un día antes habían defendido la compra a León Bartlett Álvarez.

Ya que acorde con la delegación de Hidalgo y el IMSS mismo, se dio prioridad a salvar vidas en la emergencia sanitaria, en consecuente a la entrega inmediata que ofrecía León Bartlett Álvarez pese al alto precio.

La venta de los ventiladores al IMSS de Hidalgo de León Bartlett Álvarez fue por contrato directo, debido a un decreto por la pandemia de Covid-19, referente a la compra de equipo médico sin necesitar licitación.