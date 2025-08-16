León Manuel Bartlett Álvarez, el empresario e hijo de Manuel Bartlett Díaz, estaría bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al igual que la pareja de su padre, Julia Abdalá Lemus.

Así lo dio a conocer el periodista Salvador García Soto en su columna para El Universal, donde se detalla que la UIF congeló las cuentas bancarias e inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez.

Las acciones responden a la presunta participación de Manuel Bartlett Díaz en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en febrero de 1985 por miembros del Cártel de Guadalajara.

Kiki Camarena

¿Quién es León Manuel Bartlett Álvarez?

León Manuel Bartlett Álvarez es un empresario mexicano, conocido principalmente por ser hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Su nombre ha cobrado relevancia luego de revelarse una investigación por parte de la UIF, cuyo móvil presuntamente sería la participación de su padre en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

No obstante, León Manuel Bartlett Álvarez ya ha sido parte de otros escándalos, pues se le adjudican contratos millonarios e irregulares con dependencias como Sedena, Insabi, etc.

¿Cuál es la edad de León Manuel Bartlett Álvarez?

Tomando en cuenta su trayectoria escolar, se piensa que en el 2025 León Manuel tendría aproximadamente 49 años.

¿León Manuel Bartlett Álvarez tiene esposa e hijos?

Se sabe que la pareja sentimental de Manuel Barlett es Julia Abdala Lemus desde hace casi 30 años; en el 2019, fue señalada por adquirir una lujosa propiedad en Tulum.

No obstante, se desconocen los datos familiares de León Manuel Bartlett Álvarez referentes a su pareja e hijos.

León Manuel Bartlett Álvarez

¿Qué estudios tiene León Manuel Bartlett Álvarez?

León Manuel Bartlett Álvarez León estudió ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey de 1994 a 1998, según indica su perfil en Linkedin.

Más tarde estudió un master en negocios en la Escuela de Negocios de Harvard, esto de 2002 a 2004.

¿En qué ha trabajado León Manuel Bartlett Álvarez?

León Manuel Bartlett Álvarez se desempeña actualmente como empresario, actividad que le ha costado varios señalamientos y acusaciones por supuestos contratos irregulares.

A León Manuel Bartlett Álvarez se le acusa de ser beneficiario de contratos millonarios con el gobierno federal, en especial con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó un contrato directo multianual de 31 millones 135,708 pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez.

En la lista de los contratos, según el medio Etcétera, se da cuenta de los siguientes:

Hospital Juárez: 29 millones 183 mil pesos

Sedena: 27 millones 881 mil pesos y 8 millones 603 mil pesos

Instituto de Cancerología: 20 millones 228 mil pesos

Tres con la Secretaría de Marina: 14 millones 469 mil pesos, y dos por 1 millón 965 mil pesos cada uno

Insabi: 13 millones 618 mil pesos

Hospital del Bajío: 12 millones 470 mil pesos

ISSSTE: 4 millones 487 mil pesos

Insabi: 4 millones 370 mil pesos

León Manuel Bartlett Álvarez, empresario e hijo de Manuel Bartlett Díaz, es investigado por la UIF

Salvador García Soto comunicó sobre las investigaciones contra León Manuel Bartlett Álvarez, así como el congelamiento de cuentas de los Bartlett, por parte de la nueva administración de la UIF encabezada por Omar Reyes Colmenares.

De acuerdo con el periodista, el hijo de Manuel Bartlett, Manuel Bartlett Álvarez y su pareja, Julia Abdalá Lemus, ya fueron notificados sobre las acciones legales y están por preparar su defensa.

Se especula que esto confirmaría la supuesta investigación por parte del gobierno federal contra Manuel Barlett. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, las acciones estarían ligadas al asesinato de Kiki Camarena.

Según señala, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a Manuel Bartlett como un informante del narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien le reveló la identidad de Enrique Camarena como agente de la DEA.