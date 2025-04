Julia Abdalá, pareja del ex director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, fue señalada de estar involucrada con supuestos prestanombres de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón que actualmente cumple sentencia en Estados Unidos por narcotráfico; aquí te decimos quién es ella.

El periodista de Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirmó en una investigación que la jueza de la Corte de Florida que lleva un caso en contra Genaro García Luna por lavado de dinero solicitó rastrear un monto equivalente a 120 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción señala que la destinataria de dicho monto fue Julia Elena Abdalá Lemus, luego de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recuperar los fondos transferidos en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero:

¿Quién es Julia Abdalá?

Julia Abdalá es propietaria de Digilogics, S.A. de C.V, una empresa que ofrece soluciones integrales como desarrolladores de Software de identidad segura para la automatización de procesos e interfaces, según lo descrito en su sitio de internet.

Sin embargo, el nombre de la actual pareja del ex director general de la CFE, Manuel Bartlett, fue señalado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de tener relación con supuestos prestanombres de Genaro García Luna; esto en seguimiento a una investigación de la Corte de Florida por lavado de dinero.

¿Qué edad tiene Julia Abdalá?

La edad de Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, es un dato de carácter privado.

¿Quién es el esposo de Julia Abdalá?

La pareja de Julia Abdalá es el ex director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien cuenta con una larga trayectoria en la política mexicana que empezó en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para luego saltar al Partido del Trabajo (PT), organización de la que es integrante en la actualidad.

¿Qué signo zodiacal es Julia Abdalá?

El signo zodiacal de Julia Abdalá se desconoce, así como la fecha exacta de su nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Julia Abdalá?

Julia Adbalá no ha revelado tener hijos o no, por lo que este dato se mantiene como privado.

¿Qué estudió Julia Abdalá?

El grado de estudios de Julia Abdalá no es de conocimiento público.

¿En qué ha trabajado Julia Abdalá?

La pareja de Manuel Bartlett, Julia Abdalá, no solo es propietaria de Digilogics, S.A. de C.V, ya que, según la periodista Areli Quintero, la pareja de Manuel Bartlett es dueña de las empresas JAL Consultoría Especializada, Digilogics S. A de C. V., la joyería Tidure´s by Julia Abdala, Modafil, y TZ’IKIN Desarrolladora Inmobiliaria.

Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, es señalada de tener vínculos con supuestos prestanombres de Genaro García Luna

El medio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló a Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, de tener vínculos con supuestos prestanombres de Genaro García Luna, quien cumple sentencia en Estados Unidos por narcotráfico.

Según lo descrito en el portal de MCCI, la Corte de Florida lleva una investigación a partir de una demanda civil de la UIF, por la cual Abdalá habría recibido 4.5 millones de dólares entre julio de 2012 y mayo de 2017 de miembros de la familia Weinberg, es decir, un monto equivalente a 120 millones de pesos actuales.

“Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante”. MCCI

Por una parte, MCCI señala que la pareja de Bartlett recibió nueve transferencias por dos millones 642 mil dólares, equivalentes hoy en día a 72 millones 134 mil pesos. Sin embargo, Julia Abdalá también habría recibido depósitos en empresas offshore.

Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, rechaza información de Mexicanos Contra la Corrupción; “es montaje”

Sin embargo, al propia Julia Abdalá rechazó la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; esto en entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva. En ese sentido, explicó la razón de dichas transferencias bancarias.

“Las transferencias que se rfieren de 4.5 millones de dólares corresponden a la venta de un edificio que operaba con hotel boutique. Dicha transferencia corresponde a una actividad comercial lícita. La actividad comercial se realizó el 1 de mayo de 2012 mediante escritura 5926 en la fecha en la cual Manuel Bartlett no era senador de la República, por lo tanto no era persona políticamente expuesta, Ciro”. Julia Abdalá

La empresaria precisó que el edificio al que hizo referencia se encuentra en la calle Leibniz de la Ciudad de México (CDMX), cerca de Camino Real, donde era empresaria hotelera pero decidió vender este predio poco tiempo después de iniciar este camino; “al otro día vendí ese hotel; esa es la realidad”, aseguró.

En esa relación de ideas, Abdalá confirmó que la compra fue adquirida de manera legal por la familia Weinberg por 4.5 millones de dólares, quienes hicieron el pago con el dinero de sus empresas.

“La operación fue anterior a cualquier señalamiento o conocimiento público sobre asuntos relacionados con la familia Weinberg o García Luna, que ya lo están implicando en algo que no lo conozco”. Julia Abdalá

Dicho lo anterior, la pareja de Manuel Bartlett dijo solo conocer a García Luna a través de la televisión, además de señalar un montaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.