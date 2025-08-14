Ricardo Monreal, diputado de Morena, jaló del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el hecho quedó capturado en un video; te damos los detalles.

Hugo Aguilar Ortiz visitó este miércoles 13 de agosto la Cámara de Diputados a un par de semanas para que asuma su cargo como ministro presidente de la nueva SCJN y un video con Ricardo Monreal causó polémica.

A través de redes sociales se divulgó un video del momento exacto en el que Ricardo Monreal jaló del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, quien será el presidente de la nueva SCJN, y esta sería la razón de esta actitud.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la SCJN (Especial)

Ricardo Monreal jaló del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva SCJN; hecho quedó capturado en video

Este miércoles 13 de agosto, Hugo Aguilar Ortiz acudió a la Cámara de Diputados para participar en el encuentro interinstitucional “México pluricultural: avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas”.

Tras la conclusión del encuentro, Ricardo Monreal y Hugo Aguilar Ortiz salieron de la Cámara de Diputados y el diputado de Morena quería tomarse una foto con el presidente de la nueva SCJN.

En el video se observa que Hugo Aguilar Ortiz no tenía la intención de tomarse una fotografía, por lo que se adelantó, razón por la que Ricardo Monreal lo jaló del brazo para detenerlo y le dijo “¿Dónde? ¿Dónde?”.

Hugo Aguilar Ortiz cedió al jaloneo por parte del diputado Ricardo Monreal y se tomó la fotografía, pero el video comenzó a ser replicado en redes sociales y causó gran disgusto entre los usuarios.

De acuerdo con la información, los usuarios que vieron el video aseguran que Ricardo Monreal se mostró prepotente al jalar del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva SCJN.

Ricardo Monreal asegura que Hugo Aguilar Ortiz logró llegar a SCJN gracias a la reforma del Poder Judicial

Antes de la escena del video donde Ricardo Monreal jala del brazo a Hugo Aguilar Ortiz, el diputado de Morena afirmó que el ahora ministro presidente no hubiera podido llegar a la SCJN sin la reforma del Poder Judicial.

Ricardo Monreal aseguró que antes de este reforma ningún indígena hubiera podido llegar a ser ministro de la SCJN y mucho menos llegar a ser presidente de este cuerpo del Poder Judicial.

“Yo le he dicho a Hugo, en el respeto y la confianza: Hugo nunca hubiese sido ministro de la Corte si no hay esta reforma. Nunca un indígena habría llegado a la Corte y menos a ser presidente de este cuerpo colegiado que representa al Poder Judicial”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Asimismo, Ricardo Monreal comparó a Hugo Aguilar Ortiz con Benito Juárez, quien también fue un indígena presidente de la Corte, y advirtió que el nuevo ministro presidente enfrentará “retos, intereses, privilegios e influencia de despachos jurídicos”.

Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz dijo que no tiene compromiso con ningún partido político ni otros sectores de interés, por lo que ejercerá su cargo con imparcialidad y haciendo valer las leyes y la Constitución.