“Ningún gobierno se atrevió a hacer esto”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, tras la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

“En la madrugada de este día hemos logrado la aprobación unánime, 469 votos, en favor de una reforma histórica, la semana de las 40 horas, iniciativa que propuso la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum…” Ricardo Monreal. Coordinador de Morena

Cabe recordar que se trata de la reforma que modifica el artículo 123 de la Constitución para reducir de manera paulatina la jornada laboral a 40 horas semanales.

La votación en la Cámara de Diputados de dio luego de que el 11 de febrero se aprobó en la Cámara de Senadores con 121 votos a favor en lo general.

Aún deberá ser votada por al menos 17 Congresos estatales antes de ser publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena en Cámara de Diputados: Ningún gobierno se atrevió a implementar la jornada laboral de 40 horas

Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jupoco) en la Cámara de Diputados, recordó que con 469 votos a favor se aprobó la propuesta gradual para que en tres años se logre una reducción de la jornada laboral a 40 horas.

“Una reforma gradual para que antes de que concluya el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum quede en definitiva las 40 horas. Nunca ningún gobierno se atrevió a hacer esto, ahora es cuando estamos logrando esta conquista laboral, gradual…" Ricardo Monreal. Coordinador de Morena

La gradualidad implica que la reducción de horas cada año quedará de la siguiente manera:

2027 bajará a 46 horas

2028 bajará a 44 horas

2029 bajará a 42 horas

2030 bajarla a 40 horas

Luz verde en Diputados a la jornada laboral de 40 horas (Cuartoscuro / Mario Jasso)

La deuda de los dos días de descanso en la reforma de la jornada laboral de 40 horas

Las críticas a la jornada laboral de 40 horas es que no se garantizan dos días de descanso.

El planteamiento aprobado en la reforma es que “las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario integro”.

Al no garantizar dos días de descanso, se habla de un esquema de horas extra que deberán ser pagadas de manera adicional y que tienen un límite de 12 por semana distribuibles hasta en máximo cuatro días.

Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha menciona la implementación de un sistema electrónico para monitorear el cumplimiento de la jornada laboral de 40 horas.