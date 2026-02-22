La Cámara de Diputados reanudará la discusión por la reforma a la jornada laboral de 40 horas este lunes 23 de febrero de 2026, confirmó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Maiella Gómez.

En ese día, sesionarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, así como de Trabajo y Previsión Social para votar el dictamen de la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado.

La Cámara de Diputados discutirá la reforma de 40 horas sin considerar los dos días de descanso

Se sabe que el proyecto a discutir en la Cámara de Diputados no presentará modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Senadores, por lo que mantendrá sus puntos claves de:

Mantiene el esquema de reducción gradual hasta llegar a las 40 horas en el 2030

Disposiciones de protección al salario

Nuevos límites en el tiempo extraordinario (al pasar de 9 a 12 por semana)

Restricción de que los menores de 18 años laboren horas extras

En ese sentido, se explica que la iniciativa de dos días de descanso por cinco trabajados no será tomada en cuenta y no será discutidos en la reforma de 40 horas.

En cuanto al aumento de las horas extras que plantea la reforma, Maiella Gómez dijo que cada trabajador podrá decidir voluntariamente si quiere o no laborarlas.

¿Cuándo será agregada la reforma de 40 horas a la LFT?

Una vez que los cambios a la Carta Magna sean avalados por la Cámara de Diputados, necesitará de la aprobación de 17 congresos locales para su promulgación.

Después de esto, empezará a correr un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión realice los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incluir las 40 horas semanales.