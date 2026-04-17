El cierre del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, programado para el próximo 30 de abril, podría dejar hasta 10 asuntos pendientes, reveló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y morenista.

Entre los temas prioritarios destacan la reforma de la jornada laboral de 40 horas y la ley general contra el feminicidio en México.

De acuerdo con el coordinador parlamentario de Morena, aún existen diversas iniciativas y reformas que deberán aprobarse o modificarse antes de concluir los trabajos legislativos de abril.

¿Cuáles son los pendientes en la Cámara de Diputados? Esto dijo Ricardo Monreal

Durante un encuentro con reporteros en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal explicó que todavía hay cerca de 10 temas pendientes que buscarán resolver en las próximas dos semanas del periodo ordinario.

Entre los principales asuntos mencionados se encuentran:

Leyes secundarias de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas; aún falta la legislación reglamentaria.

Reforma en materia de feminicidio; ya fue aprobada en el Senado, pero falta el aval de Diputados y su ley reglamentaria para convertirla en ley general.

Paquete de reformas para fortalecer el combate a la corrupción.

Nueva Ley de Migración.

Cambios relacionados con delitos ambientales.

Nombramientos de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Monreal confía en evitar pendientes antes del 30 de abril

Pese al número de asuntos pendientes, Ricardo Monreal aseguró que sí habrá tiempo suficiente para avanzar y evitar rezagos en la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que en las dos semanas restantes intensificarán el trabajo parlamentario para sacar adelante temas clave como las leyes secundarias de la reforma de 40 horas y la legislación sobre feminicidio.

Además, reiteró que el objetivo es concluir la mayor cantidad posible de reformas antes del 30 de abril de 2026, fecha en la que termina el actual periodo ordinario de sesiones.

“Sí nos da tiempo, nos quedan dos semanas y vamos a intentar intensificar el trabajo legislativo aquí en la Cámara” Ricardo Moreal, presidente de la JUCOPO de Diputados