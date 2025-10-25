La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, llamó “intolerante” a la gobernadora de Chihuahua por el PAN, Maru Campos, tras la demanda en su contra por daño moral.

“Ahora salió la gobernadora de Chihuahua, por cierto panista, a decir que me va a demandar por daño moral. Que porque ando diciendo yo que el gobierno de Chihuahua y los gobiernos panistas son corruptos. Ósea, esa es la intolerancia, ya quisieran callarnos y que nosotros no denunciáramos el saqueo y la corrupción”. Luisa Alcalde

En conferencia de prensa desde el estado de Chiapas, Luisa Alcalde respondió a Maru Campos, luego de que la gobernadora manifestara que tomaría acciones legales en su contra por acusarla sin pruebas de corrupción.

Desde una conferencia de prensa en el estado de Chiapas, Luisa Alcalde se pronunció por la posible demanda en su contra, que sería presentada por la gobernadora Maru Campos.

En su discurso, la dirigente de Morena calificó de “intolerante” la decisión de Maru Campus, asegurando que la única intensión de la demanda es “callarla” por acusarla de corrupción.

De acuerdo con Luisa Alcalde, buscan silenciar los señalamientos que realiza en contra de los gobiernos del PAN, por lo que nuevamente pidió disculpas por los “inconvenientes” que pueda provocar.

“No, discúlpame los inconvenientes, pero nosotros los dirigentes tenemos que hacer conciencia de lo que significan. Que nunca se nos olvide cuando gobernaron y cómo dejaron al país, nosotros tenemos que seguir informando“. Luisa Alcalde

Esto luego de que aseguró que continuará realizando este tipo de acusaciones, pues insistió que es su labor como dirigente de Morena es “hacer conciencia”.

Según acusó, esto para no olvidar los resultados que entregó el PAN y la oposición en gobiernos anteriores, “le duela a quien le duela”.

¿Por qué Maru Campos analiza posible demanda en contra de Luisa Alcalde por daño moral?

Luego de ser acusada de corrupción por Luisa Alcalde, la gobernadora Maru Campos manifestó que podría tomar medidas legales en su contra, interponiendo una denuncia por daño moral.

La gobernadora de Chihuahua aseguró que su objetivo no fue ninguna amenaza contra Luisa Alcalde, sino de una simple recomendación a seguir por lanzar acusaciones sin pruebas.

Maru Campos señalaría que existió dolo en los señalamientos de corrupción que lanzó la morenista en su contra, pues tendría la intención de generar una mala reputación para perjudicarla.

De acuerdo con el Código Penal, quien cometa daño moral contra alguna persona estará obligado a realizar la reparación del daño de forma inmediata.

En este sentido, Maru Campos calificó de “tonterías” las acusaciones en contra, pues aseguró que se trata de una campaña sucia de Luisa Alcalde para desprestigiar a los gobernadores de oposición.