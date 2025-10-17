La dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, habló sobre el MacPAN, concepto que la presidenta de México elaboró en la mañanera del pueblo.

Así como Claudia Sheinbaum informó qué es el MacPAN, Luisa Alcalde habló de esta alianza desde Hermosillo, Sonora, asegurando que quieren revivir su “privilegio”.

Luisa Alcalde habla del ‘MacPAN’ en Hermosillo, Sonora un “estado Morenista”

La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, aludió al ‘MacPAN’ en la conferencia de prensa que tuvo desde Hermosillo, Sonora, un Estado que es 90 por ciento “Morenista”.

“A los intereses creados les encantaría regresar por sus privilegios, los que difunden cada día la calumnia, la mentira. Todo los días es atacar, calumniar a la Presidenta, al gobierno de México”. Luisa Alcalde, dirigente de Morena.

Así como pasó con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde se burló de las nuevas alianzas que integrantes de Morena llaman ‘MacPAN’ para intentar derrocarlos.

Explicó que pertenecientes al ‘MacPAN’ lo que buscan es seguir desde el privilegio que ya tenían en sexenios pasados, siendo por eso que se oponen al liderato de Morena.

Asimismo, señaló que es a diario que en medios de comunicación y redes sociales la alianza ‘MacPAN’ o la oposición esté presente.

Luisa Alcalde descarta que vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán peguen a Morena (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Por otra parte, argumentó que integrantes de Morena no están “por el puesto” señalando que se está en el Movimiento es por “el proyecto de transformación”, y exhortando a que si se está “por cargos” se pueden ir a otro partido:

“Si es por eso ahí están el PRI-AN, ahí está Movimiento Ciudadano, hay espacio allá para quien quiera estar por los cargos”. Luisa Alcalde, dirigente de Morena.

Finalmente, Luisa María Alcalde señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) está intentando “copiar” a Morena, pero no les va a servir “porque lo están haciendo desde la cúpula”.