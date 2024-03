“Lo perdono, que se vaya de México”; Luis Donaldo Colosio Riojas no quita el dedo del renglón e insiste en la liberación de Mario Aburto, asesino confeso de su padre.

Esta declaración fue realizada por el candidato a la Cámara de Senadores por Movimiento Ciudadano, el pasado sábado 16 de marzo.

Así, durante una entrevista a medios tras su gira de campaña, Luis Donaldo Colosio Riojas reiteró que busca cerrar el capítulo del asesinato de su padre, el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Cabe recordar que el alcalde con licencia de Monterrey, ha pedido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se le otorgue el indulto a Mario Aburto homicida confeso de su padre.

Ahora Luis Donaldo Colosio Riojas reiteró en su intención para que Mario Aburto obtenga su liberación, al declarar “lo perdono, que se vaya de México”.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que “ya perdonó” a Mario Aburto por el magnicidio de su padre.

Es importante apuntar que estas palabras del candidato a senador, surgieron a pocos días que se cumplan 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, hecho que ocurrió el 23 de marzo de 1994.

Bajo este contexto, Luis Donaldo Colosio Riojas expresó que desea que Mario Aburto salga libre y “que se vaya de México”.

Y es que Luis Donaldo Colosio Riojas explicó que es necesario iniciar un “proceso de reconciliación”.

Cuestión que según las palabras del candidato a senador, iniciaría a partir de otorgar el perdón a Mario Aburto.

Igualmente Luis Donaldo Colosio Riojas enfatizó que “castigar” a Mario Aburto, no es sinónimo de hacer justicia, afirmando que “no busca venganza”.

En este sentido, el alcalde con licencia de Monterrey explicó que las verdaderas vías para aplicar la ley de manera justa, sería implementar medidas para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.

La justicia no es castigar a una persona por algo que ocurrió hace 30 años, si no asegurarnos que eso no vuelva a ocurrirle a nadie jamás a partir de hoy”

Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a senador por Movimiento Ciudadano