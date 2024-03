Luis Donaldo Colosio Riojas, tuvo que enfrentar en medio de la campaña rumbo a la Cámara de Senadores en las elecciones 2024 la muerte de Hilda Elisa Riojas Reyes, quien consideraba su segunda madre.

Al recordarla con fotos en redes sociales, resaltó que fue ella quien le enseñó a tomar las cosas de frente, ello después de videos el día de su muerte.

Luis Donaldo Colosio Riojas resaltó que “Chiqui”, como le decían a Hilda Elisa Riojas Reyes, lo salvó en el peor momento le salvó la vida pues recibió la responsabilidad de cuidarlo a él y a su hermana Mariana.

“En el peor momento de mi vida, me salvó la vida, se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura... Me enseñó siempre ese ejemplo de tomar las cosas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante...”

Luis Donaldo Colosio Riojas