Los políticos de la oposición que se sumaron a la 4T en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mostrado que no está en contra de que políticos de la oposición se sumen a la Cuarta Transformación (4T), si considera que sus valores son compatibles con los de Morena.

Incluso, a principios de septiembre de 2021 hizo una invitación a gobernadores salientes de el PRI y el PAN a sumarse a su gobierno durante la segunda mitad de su mandato como a

Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y militante del PRI

Antonio Echevarría García, exgobernador de Nayarit y militante del PAN

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero y militante del PRI

Sin embargo, estos ofrecimientos no han sido bien vistos por los partidos opositores del gobierno de la 4T, quienes incluso amenazaron con expulsar a los políticos que acepten cargos en el gobierno de AMLO.

A pesar de las amenazas de los partidos de oposición, varios políticos, alcaldes y legisladores, han decidido “cambiar de bando” y sumarse al gobierno de la 4T durante el 2021

Judith Vázquez se une a la 4T dos días después de asumir cargo

Judith Fabiola Vázquez Saut (Especial)

La senadora Judith Fabiola Vázquez Saut dejó el PAN para unirse a la 4T a sólo dos días de tomar protesta en el Senado de la República.

Vázquez rindió protesta el 9 de noviembre en suplencia de Indira Rosales y para el 11 la expanista se había unido a la bancada de Morena.

La incorporación de Judith Vázquez favoreció a la facción parlamentaria de la 4T, pues con ella, sumó 62 integrantes y dejó al PAN con sólo 23.

Roberto Valenzuela “brincó” a Morena

Roberto Valenzuela Corral se une a Morena (Tomada de video)

El diputado Roberto Valenzuela Corral “brincó” del PAN a Morena luego de que iniciara la LXV Legislatura.

El pasado 25 de noviembre de 2021 y solo tres meses después de que iniciara la nueva legislatura, el diputado decidió sumarse a la 4T, tras votar a favor de la ratificación de Pablo Gómez frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, luego de su cambio de bancada denunció haber recibido amenazas por parte del exdiputado Javier Luévano.

Además, aseguró que su incorporación al gobierno de la 4T se debió a que “no encontró empatía” de su anterior partido, ni un interés auténtico por ayudar.

26 alcaldes electos de Veracruz se sumaron a la 4T

Alcaldes electos que se suman a Morena (Especial)

El pasado 15 de diciembre 26 alcaldes electos de Veracruz decidieron dejar sus partidos y sumarse a la 4T al afiliarse a Morena.

Los alcaldes, quienes tomarán protesta en menos de 2 semanas, fueron bien recibidos por el delegado de Morena en la entidad, Esteban Ramírez, quien aseguró que “hay espacio para todos” los políticos de oposición.

Esto siempre y cundo cumplan con los principios de la 4T, que refirió son: no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo; los políticos de oposición que se sumaron este 2022 son:

Cirilo Doroteo Esteban, de Citlaltepetl Agustín Ramos Hernández, de Ozuluama Celerino Hernández Mena, de Tancoco Néstor Rodolfo Rivera Pérez, de Tempoal Armando Fernández de la Cruz, de Chicontepec Fernando Luna Solís, de Zacualpan Javier Hernández Candanedo, de Misantla Abraham Landa Candanedo, de Tenochtitlan Cruz Ulises Cuevas Hernández, de Juchique de Ferrer Nora María Acosta Gamboa, de Totutla Luis Silvestre Morales Viveros, de Chiconquiaco Francisco Murillo López, de Tlacotepec De Mejía Gloria Sánchez Reyes, de Tenampa José de Jesús Landa Hernández, de Las Vigas de Ramírez David Sangabriel Bonilla, de Banderilla Raúl Velasco Hernández, de Tlacolulan Damián Hernández Hernández, de Rafael Lucio Margarita Hernández Martínez, de Tatatila José Rodolfo Durán Méndez, de Coacotzintla Marcos Isleño Andrade, de Medellín de Bravo Humberto Odiel Olano Carballo, de Las Minas Isaac Alberto Anell Reyes, de Teocelo Gildardo Apodaca Quiñones, de Tonayán Salvador Hernández Hernández, de Acajete Miguel Ángel Uribe Toral, de Cazones de Herrera Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa, de Soledad de Doblado

Además, en septiembre las diputadas Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lidia Irma Mezhua Campos , renunciaron a su afiliación al PRD para sumarse a la 4T con Morena.

Esto significó la desintegración total de la bancada del PRD en el Congreso local, mientras que Morena sumó 30 curules.