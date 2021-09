La 4T de AMLO, como la Independencia, recupera los valores de la libertad y honestidad: Melitón Lozano

El secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, aseguró que la 4T, como la independencia, recuperan los valores de libertad y honestidad del gobierno.

En la ceremonia de conmemoración de la Independencia de México, Melitón Lozano afirmó que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Miguel Barbosa logran que los discursos se transformen en acciones a favor de la ciudadanía.

“La Cuarta Transformación, como la Independencia, nos invita a recuperar loso valores de libertad, congruencia, honestidad y actitud de servicio para todas y todos, pero principalmente para todos aquellos a quienes se les ha negado su dignidad, es decir, los oprimidos” Melitón Lozano, secretario de Educación

Gobiernos de AMLO y Barbosa han impulsado reformas en favor del pueblo: Melitón Lozano

Melitón Lozano aseveró que tanto a nivel nacional como estatal se han impulsado reformas constitucionales en favor de los derechos del pueblo y de la justicia social.

El secretario de Educación aseguró que los gobiernos de AMLO y Miguel Barbosa se está logrando que “este anhelo de independencia y soberanía” se concrete en acciones que materialicen la 4T.

Guiados además por los criterios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Además, aseguró que la 4T ha recuperado a la democracia en su origen y fundamente de poder sobreaño, basado en la voluntad popular, y sobre todo en la de los más desfavorecidos.

“Hoy, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador, Miguel Barbosa, están logrando que este anhelo de independencia y soberanía deje de ser un mero discurso para concretarse en acciones que materialicen y le sigan dando dinamismo a la Cuarta Transformación de nuestro país, guiados además por los criterios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México” Melitón Lozano, secretario de Educación

Asimismo, resaltó como logro de la 4T de que se consagren los derechos constitucionales de las mayorías, tales como

Pensiones para adultos mayores

Becas para niños, niñas y adolescente

Acceso gratuito a los medicamentos

Castigo a la corrupción

Prohibición de la condonación de impuestos a empresas y grupos oligárquicos

Creación de la Guardia Nacional.

“La transformación se consolida así, no como posibilidad, sino como realidad” Melitón Lozano, secretario de Educación

En el acto conmemorativo estuvieron presentes la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero y el general Gerardo Mérida Sánchez, comandante de la XXV Zona Militar.

Así como el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ernesto García Sánchez; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal; el diputado local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como secretarias y secretarios del gabinete estatal.