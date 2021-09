AMLO no descarta seguir invitando a gobernadores de otros partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no descartó seguir invitando a gobernadores que estén por concluir su administración de otros partidos para integrarse a su gobierno.

En su conferencia de este 14 de septiembre, AMLO rechazó que estas invitaciones para gobernadores sea un asunto partidista, por lo que dijo “es para todos”.

En este sentido, AMLO indicó que continuará invitando a gobernadores que tengan vocación de servicio y quieran sumarse a su proyecto de “transformación” del país.

Además que estos gobernadores tienen que estar bien evaluados después de su gobierno.

El presidente expresó que seguirán integrando a más hombres y mujeres con disposición a ayudar.

Por ello, agregó que continuará invitando a más políticos para ocupar un cargo para servicio en el exterior (como Quirino Ordaz) o para “encargos” en México.

“Van a seguir siendo invitados tanto para el servicio exterior, como para encargos en el país. No se descarta seguir invitando”

Lo anterior, luego de que confirmara que Quirino Ordaz se integró a su gobierno como embajador de México en España.

El presidente AMLO negó que estas invitaciones a gobernadores sean para desarticular a la oposición como señalan algunos medios.

Al respecto, sostuvo que él no está pensando en ese propósito al realizar las invitaciones.

Incluso, AMLO expresó que le parece conveniente que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente, porque de eso se trata la democracia.

“No es a un partido. Tampoco… leí que el propósito era desarticular a la oposición. No, yo no ando pensando en eso. A mí hasta me parece conveniente por el bien del país que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente. Nos hace falta, porque esa es la democracia, son contrapesos”

AMLO