Conoce el perfil de Juan Carlos Moreno Brid, economista mexicano reconocido por su análisis en temas de macroeconomía, desarrollo económico y políticas públicas. Su trabajo académico y profesional lo ha posicionado como una de las voces más influyentes en el estudio del crecimiento y la economía latinoamericana, con una trayectoria destacada tanto en organismos internacionales como en el ámbito universitario.

¿Quién es Juan Carlos Moreno Brid?

Juan Carlos Moreno Brid es un economista mexicano especializado en macroeconomía, desarrollo económico y políticas públicas, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo académico y por su trayectoria dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas.

¿Qué edad tiene Juan Carlos Moreno Brid?

No existe información oficial sobre su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce cuál es su edad exacta.

¿Juan Carlos Moreno Brid tiene esposa?

La información sobre su vida personal se mantiene en el ámbito privado, por lo que no hay datos públicos sobre si tiene esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Moreno Brid?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Juan Carlos Moreno Brid tiene hijos?

No hay información pública que confirme si tiene hijos, pues su vida pública se centra en su trayectoria como economista.

¿Qué estudió Juan Carlos Moreno Brid?

Juan Carlos Moreno Brid cuenta con una sólida formación académica en economía:

Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Economía por la Universidad de Cambridge, Reino Unido

Doctorado en Economía por la Universidad de Cambridge

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Moreno Brid?

La trayectoria de Moreno Brid se ha centrado en macroeconomía, desarrollo económico e historia económica, ocupando cargos como: