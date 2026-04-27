La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la licencia a la ministra Loretta Ortiz Ahlf hasta el 10 de mayo .

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal por motivos de salud, misma que le fue concedida conforme a la normativa aplicable”. SCJN

La licencia concedida por la SCJN a Loretta Ortiz se debe a motivos de salud, que se desconoce por ahora.

Loretta Ortiz pide licencia por salud en la SCJN hasta 10 de mayo (SCJN)

Licencia por salud a Loretta Ortiz le permitirá ausentarse de sesiones y jurisdiccionales en la SCJN

Tras otorgar la licencia por salud a Loretta Ortiz, la SCJ detalló que la ministra “no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales”.

Así como también se precisó que la licencia por salud a la ministra Loretta Ortiz se otorgó con estricto apego a las disposiciones vigentes de la ley, mismas con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de los artículos 17, fracción VIll, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 2, 5, 6, 13 y 14 del Acuerdo General Número 22/2014, y el artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte.

La reincorporación de Loretta Ortiz a la puestos en la SCJN será el 10 de mayo, donde se reitera “su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”.

Ministra Loretta Ortiz (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Loretta Ortiz ya tendría un mes sin presentarse en la SCJN

Según reportes de La Jornada, la ministra Loretta Ortiz ya tendría un mes sin presentarse en la SCJN, pues empezó a vérsele ausente desde el pasado 15 de abril.

Hasta la fecha de su licencia por salud, Loretta Ortiz ya se habría asustado de siete sesiones de la SCJN.

Por lo que se desconoce si la ausencia de Loretta Ortiz de la SCJN desde mediados de abril responde a los motivos de salud.