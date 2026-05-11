Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresó a la sala del Pleno tras la licencia que solicitó por motivos de salud.

La ministra se reincorporó este lunes 11 de mayo a sus labores en la SCJN, hecho que asumió “con mucho entusiasmo” y compromiso.

“Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN” Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN.



Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana… pic.twitter.com/cDfU6heusB — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) May 11, 2026

Loretta Ortiz señaló que se siente muy agradecida ante las muestras de cariño que recibió durante la licencia que solicitó como ministra de la SCJN por motivos de salud.

Este 11 de mayo se presentó a la sesión de la SCJN, tras casi un mes de ausencia, pues se separó brevemente del cargo desde el pasado 15 de abril de 2026, fecha en la que ya no se le vio en el Pleno.

Sin embargo, la solicitud de licencia se dio a conocer hasta el 27 de abril por la SCJN.

La ministra Loretta Ortiz aseguró que seguirá trabajando por “una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas” que están en busca de justicia.

“Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas!” Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

Cabe señalar que, si bien la licencia fue solicitada “por motivos de salud”, no se especificó algún padecimiento o tratamiento para este periodo que concluyó el 10 de mayo.