El ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mandó sus mejores deseos a la ministra Loretta Ortiz tras concederle licencia por problemas de salud.

Pese a que hoy 27 de abril de 2026, se dio a conocer la licencia que Loretta Ortiz pidió y se le aprobó, la última vez que se le vio en el Pleno fue el 14 de abril de 2026.

Hugo Aguilar manda mensaje a Loretta Ortiz tras licencia médica por salud

Se informó que a la ministra Loretta Ortiz se le aceptó una licencia hasta el 10 de mayo de 2026 por motivos de salud, por lo que el presidente de la SCJN le deseo pronta recuperación.

Mostrando discreción al problema médico que Loretta Ortiz enfrenta, Hugo Aguilar mandó un mensaje a la ministra en la sesión del Pleno de este 27 de abril de 2026.

“Le deseamos que se recupere pronto. Ha notificado y se ha concedido licencia médica a la ministra”. Hugo Aguilar, presidente de la SCJN.

Incómodo momento de Loretta Ortiz en sesión de la SCJN (Tomada de video)

Loretta Ortiz se ausentó de la SCJN desde el 15 de abril de 2026

Hugo Aguilar deseó que la ministra Loretta Ortiz recupere su salud tras darse a conocer que se le dio licencia médica oficialmente hoy. Sin embargo, ella dejó de ir a la SCJN desde días antes.

Fue en la sesión del 14 de abril de 2026 la última vez que Ortiz estuvo en el pleno, pero fue hasta este día que comenzó a correr su licencia médica.

Incluso, el presidente de la SCJN reconoció que ni él ni Loretta Ortiz estuvieron presentes en el Pleno el 21 de abril de 2026, lo que dejó a la deriva un asunto jurídico.