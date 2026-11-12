La American Society of Mexico (Amsoc) entró al debate sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral al señalar que el organismo debe recuperar un esquema de conducción plenamente colegiado y autónomo.

“Hemos visto como los anteriores presidentes del INE llevaron a cabo un papel verdaderamente positivo e importante, que fueron reconocidos nivel internacional por sus esfuerzos…. Lorenzo Cordova, grandes pioneros de cómo se debe conducir…es lo esencial para tener un INE más fuerte…” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Larry Rubin, presidente de la Amsoc, puso como referencia la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE y manifestó preocupación por los cambios que, a su juicio, concentraron facultades en la presidencia del instituto.

Además, Larry Rubin aseguró que el desarrollo de las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei será clave para preservar la confianza en el INE.

“Observamos con mucha atención las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión anterior del Instituto Nacional Electoral y la renuncia de su expresidenta, sin duda, toda denuncia debe investigarse con rigor, independencia, transparencia y respeto al debido proceso…” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Amsoc asegura que Lorenzo Córdova es ejemplo de un INE fuerte

Larry Rubin, representante de empresarios estadunidenses en México, dijo que Lorenzo Córdova es ejemplo de un papel positivo e importante para tener un INE fuerte.

El titular de la sociedad contó que él mismo ha promovido que en Estados Unidos se adopte un sistema electoral como el de México de décadas recientes.

Justificó que ese INE ha permitido la alternancia al garantizar triunfos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y de ahora Morena.

Amsoc asegura que Lorenzo Córdova es ejemplo de cómo conducir el INE (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Amsoc estará atenta de investigaciones sobre Taddei

El titular de la Amsoc, Larry Rubin, dijo que su organización estará atenta a las investigaciones sobre los señalamientos de corrupción entre Guadalupe Taddei y contratistas como Alfredo Hernández Casillas.

Tras elogiar a Lorenzo Córdova, dijo que tener un INE fuerte e independiente ayuda no solo de manera interna sino a la relación bilateral México-Estados Unidos, a los inversionistas y el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Por ello, Rubin, dijo que será importante eliminar los cambios que se hicieron en la presidencia del INE que dieron “superpoderes” a Guadalupe Taddei y regresar a un esquema de la dos décadas recientes previas.