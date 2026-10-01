En una reciente publicación de Instagram, Andrés Manuel López Beltrán expresó su reconocimiento a Claudia Sheinbaum con motivo de su segundo año al frente de la administración federal.

“Hoy celebramos dos años de gobierno de nuestra Presidenta @claudia_shein. Dos años de transformación, de defensa de la soberanía y de poner siempre al pueblo primero. ¡Felicidades, Presidenta! Seguimos caminando juntos” Andrés Manuel López Beltrán

A través de este mensaje, Andrés Manuel López Beltrán destacó los avances logrados en el país bajo el lema de la transformación social.

Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la soberanía nacional y de priorizar las necesidades de los ciudadanos en la gestión gubernamental.

Andrés Manuel López Beltrán celebra los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum

Andrés Manuel López Beltrán felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de sus dos años de gobierno a través de una publicación en Instagram.

Andrés Manuel López Beltrán felicita a Sheinbaum por sus dos años de gobierno (@andresmanuellopezbeltran_ / Instagram)

Calificó este periodo como dos años de transformación, defensa de la soberanía y de poner siempre al pueblo primero.

Concluyó su mensaje felicitando a la mandataria y reafirmando el compromiso de trabajo continuo con la frase: “Seguimos caminando juntos”.

Andrés Manuel López Beltrán acompañó su mensaje con una fotografía en la que parece que Claudia Sheinbaum lo va a abrazar.

De esta manera, Andrés Manuel López Beltrán mostró que mantiene una buena relación con Claudia Sheinbaum en medio de la presión por presuntas acusaciones en su contra.

¿Cómo ha sido la relación entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán?

La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán está caracterizada por un firme respaldo político e institucional mutuo.

López Beltrán ha felicitado y respaldado públicamente a Sheinbaum en diversas ocasiones a través de redes sociales para reconocer su gestión.

Tras su segundo informe de gobierno, Andrés Manuel López Beltrán destacó la postura de firmeza de Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.

En junio de 2026 le envió una felicitación de cumpleaños elogiando su liderazgo, y en septiembre de 2026 le dio un recibimiento institucional en Tabasco durante su gira oficial, reconociéndola como la dirigente del movimiento de transformación.

Sheinbaum ha actuado como una defensa activa frente a los escándalos y acusaciones mediáticas dirigidas a López Beltrán.

Pese a estas tensiones y ante la posibilidad de que López Beltrán busque una diputación federal por Tabasco, Sheinbaum ha mantenido una postura firme de rechazar tajantemente cualquier acusación o insinuación de irregularidad.