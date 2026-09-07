Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante de doctorado ecuatoriana reportada como desaparecida en Ciudad de México, fue localizada con vida este domingo 6 de septiembre.

La investigadora fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan, luego de casi dos semanas de búsqueda, informó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

Tras su localización, Bolívar Guayacundo fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica y atención, mientras autoridades confirmaron que su vida está fuera de riesgo.

Bertha Alcalde Luján en X (Captura de pantalla)

Así fue localizada Jenny Kalindy Bolívar tras su desaparición en CDMX

Jenny Kalindy Bolívar fue reportada como desaparecida después de ser vista por última vez el 26 de agosto en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.

La búsqueda incorporó un protocolo con perspectiva de género, considerando también las condiciones psicosociales vulnerables señaladas durante las labores para encontrar a la investigadora.

Jenny Kalindy Bolívar (Redes sociales)

En el operativo participaron autoridades, organizaciones sociales, colectivas de búsqueda, medios de comunicación y personas que difundieron información para favorecer su localización.

La Fundación para la Justicia y Una luz en el camino acompañaron procesos judiciales, acciones de incidencia, búsqueda y atención psicosocial durante las diligencias.

También colaboraron Comunidad Pedregales por Ayotzinapa, Colectiva Yaociualt y el Comité de Defensa del Agua de Santo Domingo, junto con otros grupos ciudadanos.

El CIESAS, donde Bolívar cursa un doctorado, había solicitado agotar los mecanismos especializados de búsqueda en vida y acelerar las actuaciones ministeriales correspondientes.

Tras conocer el hallazgo, las autoridades pidieron respetar la privacidad y recuperación de Jenny Kalindy Bolívar, mientras continúa el acompañamiento a su familia durante este proceso.