La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su disposición para colaborar con las autoridades en las labores que permitan la pronta localización de Dorian Ali Olivo Rodríguez.

De acuerdo con la información, Dorian Ali Olivo Rodríguez cursó estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM hasta diciembre de 2025 y desapareció el pasado lunes 2 de junio en Morelos.

UAEM se suma a la búsqueda de Dorian Ali Olivo Rodríguez, alumno desaparecido (Redes sociales)

UAEM se pone a disposición para búsqueda de Dorian Ali Olivo Rodríguez, alumno desaparecido

A través de un comunicado, la UAEM lamentó profundamente la desaparición de Dorian Ali Olivo Rodríguez, alumno de 20 años de edad, y manifestó su respaldo a familiares, amistades y personas cercanas al estudiante.

La UAEM informó que, de acuerdo con los registros escolares, Dorian Ali Olivo Rodríguez estudió nutrición y, ante la situación, reiteró que está en disposición de colaborar en las investigaciones correspondientes.

UAEM se suma a la búsqueda de Dorian Ali Olivo Rodríguez, alumno desaparecido (Redes sociales)

La familia del estudiante relató que Dorian Ali Olivo Rodríguez conducía una motocicleta Yamaha R15 sobre la carretera federal Tres Marías-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, cuando desapareció.

Reportes señalan que viajaba en compañía de Marisol Chávez Casarrubias, joven de 25 años de edad que también está desaparecida y cuya última ubicación fue la comunidad de Huitzilac.

UAEM se suma a la búsqueda de Dorian Ali Olivo Rodríguez, alumno desaparecido (Redes sociales)

La desaparición de Dorian Ali Olivo Rodríguez ha generado preocupación, pues en los últimos meses al menos cuatro estudiantes de la UAEM han desaparecido en el estado, algunas fueron localizadas sin vida.

Ante la alarmante situación, la comunidad estudiantil exige a las autoridades acelerar las investigaciones y los operativos de búsqueda, así como garantizar la seguridad de los alumnos.