No todo es felicidad, a días de despedir el 2025, se ha revelado parte de la propuesta del Paquete Económico 2026, el cual contempla un incremento de impuestos derivado de cambios fiscales y nuevas reformas.

Mientras se discute la reforma sobre los aranceles que México quiere aplicar a productos asiáticos, se habla de un ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en otros productos.

Esto pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, asegura que los precios se mantendrán.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Esto es lo que pagarás en impuestos en 2026 tras las reformas

No derroches todo tu aguinaldo porque el paquete económico 2026 incrementará impuestos en:

Bebidas azucaradas. Pagarán un puesto de 3 pesos por litro

Bebidas con edulcorantes no calóricos. Pagarán un puesto de3 pesos por litro

Sueros orales. Pagarán un impuesto de 3 pesos por litro

Cigarros comerciales (puros y tabaco). Tendrán un impuesto del 25%

Puros artesanales. Tendrán un impuesto del 5%

Productos con nicotina. Su impuesto incrementará al 100%

Actividades relacionadas con apuestas y sorteos: Tendrán un impuesto del 67%

Actividades relacionas con apuestas fuera del territorio nacional: Tendrán un impuesto del 50%

Videojuegos clasificados como violentos. Tendrán un impuesto del 8%

Entrada a Palenque o Museo de Antropología aumentará su costo. Se pagará 209 pesos

Ingreso al Museo del Carmen. Entrada costará 156 pesos

Acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Costará 104 pesos

Ingreso a Fuerte de Guadalupe o Museo Virreinal Acolman. Costo de 143 pesos

Permisos oficiales para salida de menores al extranjero. Costará 294 pesos

Permisos para turistas. Costará 983 pesos

Permisos por un año para residentes extranjeros. Costo aumentará un 109%

Certificación con vuelos de inspección. Impuesto del 57%

Autorizaciones para visitas en embarcaciones. Costará 297 pesos

Cobro en aeródromos. Impuesto del 39%

Certificados de aeronavegabilidad. Impuesto del 32%

Obras de ampliación en helipuertos. Impuesto del 27%

Revalidación de licencia de vuelo. Impuesto del 19.7%

Inspecciones a entidades financieras. Impuesto del 16%

Cobro por inspección en casa de bolsa. Pago de 31.6 mdp

Certificados fitosanitarios. Pago de 899 pesos

Certificados zoosanitarios. Pago de 899 pesos

Incrementará impuesto de bebidas azucaradas ( Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Aunado a esto, se contempla aplicar aranceles a China, bajo el argumento de que ese país no cuenta con un tratado comercial con México.

La Cámara de Diputados avaló el incremento de las cuotas arancelarias a productos asiáticos, por lo que estos países se verán afectados:

China

Corea del Sur

India

Vietnam

Tailandia

Brasil

Indonesia

Taiwán

Nicaragua

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica.

Entre los productos que pagarán más impuestos y que se venderán más caros en México, se encuentran:

Autopartes. Arancel del 7 al 50%

Ropa. Arancel del 25 al 35%

Plástico. Arancel de 10 a 35%

Juguetes. Arancel del 30%

Siderúrgica. Arancel del 20 al 50%

Electrodomésticos. Arancel del 25 al 30%

Textiles. Arancel del 45%

Muebles. Arancel del 25 al 35%

Calzado. Arancel del 25 al 35%

Marroquinería.