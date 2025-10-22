Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que habría un aumento millonario de la deuda por la aplicación del Paquete Económico 2026.

El senador llamó “locura” a la propuesta, al sostener que el Paquete Económico 2026 plantea pedir 1.8 billones de pesos, de los cuales 1.6 serán usados para pagar la deuda vieja.

En ese sentido, Ricardo Anaya pidió no perder de vista que, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia en el 2018 hasta la fecha, la deuda pública se ha visto duplicada, según comentó.

Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026 (Mario Jasso / Mario Jasso)

Ricardo Anaya adelanta que el PAN se opondrá el Paquete Económico 2026

Al hablar sobre la discusión del Paquete Económico 2026, el senador Ricardo Anaya señaló que el PAN se opondrá desde su bancada a la propuesta que calificó de “brutalmente irresponsable”.

Señaló que rechazarían los impuestos propuestos por Morena, pues aseguró que estos afectarían sobre todo “a quienes menos tienen” y agregó que el endeudamiento llevará al país a la “quiebra”.

Es una locura endeudarse por 1.8 billones de pesos solo para pagar intereses […] Es como usar una nueva tarjeta de crédito para pagar el mínimo de la tarjeta vieja

Ricardo Anaya criticó a Morena por incumplir sus promesas de campaña de reducir el endeudamiento; "incumplieron en 2024, vuelven a incumplir en 2025 y el Paquete que nos mandaron nuevamente incumple para 2026″.